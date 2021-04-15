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Кремль: санкции США не будут способствовать встрече Путина с Байденом
Кремль: санкции США не будут способствовать встрече Путина с Байденом
Обсуждаемые вероятные санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:45
2021-04-15T17:23
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обсуждаемые вероятные санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds ("Соларуиндс") и якобы вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка, министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша

Кремль: санкции США не будут способствовать встрече Путина с Байденом

12:45 15.04.2021 (обновлено: 17:23 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джозеф Байден
Владимир Путин и Джозеф Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обсуждаемые вероятные санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно. А помешает или не помешает это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом для решения президента России", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, скажутся ли возможные новые санкции США в отношении России на перспективах встречи, которую Джо Байден предложил Путину.

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds ("Соларуиндс") и якобы вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка, министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
09:57
"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
 
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