https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728383303.html

Кремль: санкции США не будут способствовать встрече Путина с Байденом

Кремль: санкции США не будут способствовать встрече Путина с Байденом

Обсуждаемые вероятные санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:45

2021-04-15T12:45

2021-04-15T17:23

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обсуждаемые вероятные санкции США против России никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds ("Соларуиндс") и якобы вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка, министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728352855.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша