https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728382705.html

Онлайн-конференция об отношениях России с США, НАТО и ЕС

Онлайн-конференция об отношениях России с США, НАТО и ЕС

16 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция об отношениях России со странами Запада на фоне противоречивых действий и инициатив со стороны США.

2021-04-15T12:42

2021-04-15T12:42

2021-04-15T15:37

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;- программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.15 апреля администрация президента США Джо Байдена ввела очередные санкции против России, в том числе новые финансовые ограничения в отношении российского госдолга. Объявлено о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Ограничительные меры вводятся также против российских физических и юридических лиц. Накануне, 14 апреля, прошла экстренная видеоконференция глав МИД и минобороны стран НАТО, которая (с учетом формата заседания и количества участников – более 60-ти из 30-ти государств) скорее подразумевала не дискуссию, а одобрение заранее подготовленных США решений. Также на текущей неделе американский президент Джо Байден в инициированном им телефонном разговоре предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшее время в "третьей стране" для обсуждения полного спектра вопросов в отношениях России и США.Что означает очередное желание США расширить санкции против России? Каковы основные мотивы? Как поведут себя страны Евросоюза? Чем объяснить столь противоречивую позицию новой администрации США? Каких сюрпризов Россия может ожидать от своих западных оппонентов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы