https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728382062.html
В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга России
В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга России
В Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:38
2021-04-15T12:38
2021-04-15T13:36
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения американских СМИ о возможных новых антироссийских ограничениях со стороны США, в том числе против суверенного долга.Он также отметил, что Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад"."В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, <...> чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", — заключил представитель Кремля.В среду Блумберг сообщил, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.По данным агентства, новые санкции будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом, в частности Соединенные Штаты планируют ввести запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.Wall Street Journal уточняла, что это коснется только прямых покупок, но не вторичного рынка.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728352855.html
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россия, дмитрий песков, москва, сша
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
В Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Так он отреагировал на сообщения американских СМИ о возможных новых антироссийских ограничениях со стороны США, в том числе против суверенного долга.
"Понятно, что дыма без огня не бывает. И скорее всего, речь идет о каких-то уже "сливах" <...>. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям, все-таки дождемся, если какие-то конкретные решения будут объявлены", — сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что Москва
не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад".
"В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, <...> чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", — заключил представитель Кремля.
В среду Блумберг сообщил, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
По данным агентства, новые санкции будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом, в частности Соединенные Штаты планируют ввести запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Wall Street Journal
уточняла, что это коснется только прямых покупок, но не вторичного рынка.