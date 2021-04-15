https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728348792.html

WSJ рассказал о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

WSJ рассказал о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

Расширенные антироссийские санкции США будут распространяться только на приобретение нового госдолга и не коснутся вторичного рынка, пишет Wall Street Journal... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:24

2021-04-15T09:24

2021-04-15T10:31

россия

александр панкин

джон салливан

джо байден

москва

сша

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Расширенные антироссийские санкции США будут распространяться только на приобретение нового госдолга и не коснутся вторичного рынка, пишет Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники.По данным газеты, в скором времени американский президент Джо Байден издаст указ о том, что с 14 июня финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещается покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).Таким образом, введенные в августе 2019 года ограничения, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).Замглавы МИД Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает "выверенные и адекватные" меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. Он также подчеркнул, что возможные новые санкции против российских гособлигаций навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.В среду источник в российском МИД сообщил агентству, что посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову. Его проинформировали, что Москва отреагирует решительно, если Штаты введут новые ограничения.В четверг Блумберг распространил данные о том, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр панкин, джон салливан, джо байден, москва, сша, экономика