WSJ рассказал о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России
09:24 15.04.2021 (обновлено: 10:31 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Расширенные антироссийские санкции США будут распространяться только на приобретение нового госдолга и не коснутся вторичного рынка, пишет Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники.
По данным газеты, в скором времени американский президент Джо Байден издаст указ о том, что с 14 июня финансовым учреждениям Соединенных Штатов запрещается покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики", — отмечает издание.
Таким образом, введенные в августе 2019 года ограничения, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).
Замглавы МИД Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает "выверенные и адекватные" меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. Он также подчеркнул, что возможные новые санкции против российских гособлигаций навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
В среду источник в российском МИД сообщил агентству, что посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову. Его проинформировали, что Москва отреагирует решительно, если Штаты введут новые ограничения.
В четверг Блумберг распространил данные о том, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
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