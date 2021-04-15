NYT: США введут санкции против суверенного долга России
06:49 15.04.2021 (обновлено: 10:28 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые санкции США будут направлены против суверенного долга России, пишет New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Блумберг сообщил, что Вашингтон введет ограничительные меры против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций, а также вышлет десять дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации собеседников агентства, Штаты могут объявить об этих мерах уже в четверг.
В свою очередь, газета Wall Street Journal написала, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных фирм. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Как заявлял советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары", о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.
Президент США, в свою очередь, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.
В Москве не раз отвергали обвинения в причастности к кибератакам и вмешательстве во внутренние дела другого государства. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны.
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