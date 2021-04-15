https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728338666.html

NYT: США введут санкции против суверенного долга России

NYT: США введут санкции против суверенного долга России

Новые санкции США будут направлены против суверенного долга России, пишет New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:49

2021-04-15T06:49

2021-04-15T10:28

фбр

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

москва

россия

санкции в отношении россии

сша

в мире

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США введут санкции против российского суверенного долга

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые санкции США будут направлены против суверенного долга России, пишет New York Times со ссылкой на источники.Ранее Блумберг сообщил, что Вашингтон введет ограничительные меры против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций, а также вышлет десять дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации собеседников агентства, Штаты могут объявить об этих мерах уже в четверг.В свою очередь, газета Wall Street Journal написала, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных фирм. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Как заявлял советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары", о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.Президент США, в свою очередь, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.В Москве не раз отвергали обвинения в причастности к кибератакам и вмешательстве во внутренние дела другого государства. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728336403.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

москва

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, москва, россия, санкции в отношении россии, сша, в мире