Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России
03:58 15.04.2021 (обновлено: 07:27 15.04.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
По информации собеседников агентства, Вашингтон может объявить об этих мерах уже в четверг. Источники сообщают, что среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.
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Президент США, со своей стороны, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.
В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.