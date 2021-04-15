https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728336403.html

Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России

Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России

США вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:58

2021-04-15T03:58

2021-04-15T07:27

фбр

санкции в отношении россии

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации собеседников агентства, Вашингтон может объявить об этих мерах уже в четверг. Источники сообщают, что среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.Президент США, со своей стороны, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727347951.html

москва

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, санкции в отношении россии, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, россия, сша, в мире