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https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728336403.html
Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России
Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России
США вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:58
2021-04-15T07:27
фбр
санкции в отношении россии
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации собеседников агентства, Вашингтон может объявить об этих мерах уже в четверг. Источники сообщают, что среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.Президент США, со своей стороны, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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фбр, санкции в отношении россии, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, россия, сша, в мире

Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России

03:58 15.04.2021 (обновлено: 07:27 15.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации собеседников агентства, Вашингтон может объявить об этих мерах уже в четверг. Источники сообщают, что среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.
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Президент США, со своей стороны, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.
В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.
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ФБРСанкции в отношении РоссииДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияСШАВ мире
 
 
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