https://ria.ru/20210415/samsung-1728455706.html

Инсайдер показал будущий планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite

Инсайдер показал будущий планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite

Упрощенная версия флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S7 получит аналогичный дизайн и поддержку стилуса. Качественный рендер будущего устройства показал... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

наука

samsung

android

планшеты

samsung galaxy

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2832a4ed1f1aeb8a9c76436fe0c39ff5.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Упрощенная версия флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S7 получит аналогичный дизайн и поддержку стилуса. Качественный рендер будущего устройства показал сетевой информатор Эван Бласс.Разрешение 12,4-дюймового экрана Samsung Galaxy Tab S7 Lite составит 2560 х 1600 пикселей. Планшет выделяется симметричными рамками экрана, корпусом с прямоугольными гранями и двойной камерой. Он не получит аудиоджек, а как опция будет доступно активное перо S Pen. Последнее будет крепиться на магнитах к задней панели устройства.Ожидается, что планшет будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Процессором устройства станет Snapdragon 750G, а базовая версия получит 4 Гб оперативной памяти.Премьера гаджета должна состояться в июне 2021 года. Стоимость Galaxy Tab S7 Lite не сообщается, старший Tab S7 в России предлагается от 52 000 рублей.

https://ria.ru/20210409/ipad-1727492341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, планшеты, samsung galaxy, технологии