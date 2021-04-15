https://ria.ru/20210415/samsung-1728455706.html
Инсайдер показал будущий планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite
Инсайдер показал будущий планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite
Упрощенная версия флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S7 получит аналогичный дизайн и поддержку стилуса. Качественный рендер будущего устройства показал... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:50
2021-04-15T17:50
2021-04-15T17:50
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Упрощенная версия флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S7 получит аналогичный дизайн и поддержку стилуса. Качественный рендер будущего устройства показал сетевой информатор Эван Бласс.Разрешение 12,4-дюймового экрана Samsung Galaxy Tab S7 Lite составит 2560 х 1600 пикселей. Планшет выделяется симметричными рамками экрана, корпусом с прямоугольными гранями и двойной камерой. Он не получит аудиоджек, а как опция будет доступно активное перо S Pen. Последнее будет крепиться на магнитах к задней панели устройства.Ожидается, что планшет будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Процессором устройства станет Snapdragon 750G, а базовая версия получит 4 Гб оперативной памяти.Премьера гаджета должна состояться в июне 2021 года. Стоимость Galaxy Tab S7 Lite не сообщается, старший Tab S7 в России предлагается от 52 000 рублей.
https://ria.ru/20210409/ipad-1727492341.html
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