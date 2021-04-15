https://ria.ru/20210415/sammit-1728482539.html

Белый дом подтвердил приглашение Путину на двустороннюю встречу

Белый дом подтвердил приглашение Путину на двустороннюю встречу

Адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение президента США Джо Байдена провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:22

2021-04-15T20:22

2021-04-15T23:14

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение президента США Джо Байдена провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых антироссийских санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728449868.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире