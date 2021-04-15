https://ria.ru/20210415/sammit-1728382316.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

Решения по участию главы РФ Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с президентом Штатов Джо Байденом пока нет, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:39

2021-04-15T12:39

2021-04-15T12:55

россия

джо байден

дмитрий песков

москва

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решения по участию главы РФ Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с президентом Штатов Джо Байденом пока нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина."Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, там вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, это первое. Второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю климатическом саммите", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о какой встрече говорил Блинкен.На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: "Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.

https://ria.ru/20210407/sammit-1727128596.html

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, москва, владимир путин, сша, в мире