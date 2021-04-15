https://ria.ru/20210415/rubl-1728356751.html

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

Курс рубля по отношению к мировым валютам начал снижаться после сообщений о введении новых санкций США против госдолга России. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:28

2021-04-15T10:28

2021-04-15T11:53

россия

московская биржа

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курс рубля по отношению к мировым валютам начал снижаться после сообщений о введении новых санкций США против госдолга России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара по состоянию на 10:15 по мск вырос до 77,33 (+1,46), тогда как евро — до 92,5 (+1,52).В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.При этом Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники сообщила, что в скором времени американский президент Джо Байден издаст указ о том, что с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728348792.html

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россия, московская биржа, джо байден, сша, экономика