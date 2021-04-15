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Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США
Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США
Курс рубля по отношению к мировым валютам начал снижаться после сообщений о введении новых санкций США против госдолга России. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:28
2021-04-15T11:53
россия
московская биржа
джо байден
сша
экономика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курс рубля по отношению к мировым валютам начал снижаться после сообщений о введении новых санкций США против госдолга России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара по состоянию на 10:15 по мск вырос до 77,33 (+1,46), тогда как евро — до 92,5 (+1,52).В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.При этом Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники сообщила, что в скором времени американский президент Джо Байден издаст указ о том, что с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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россия, московская биржа, джо байден, сша, экономика

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

10:28 15.04.2021 (обновлено: 11:53 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курс рубля по отношению к мировым валютам начал снижаться после сообщений о введении новых санкций США против госдолга России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара по состоянию на 10:15 по мск вырос до 77,33 (+1,46), тогда как евро — до 92,5 (+1,52).
В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
При этом Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники сообщила, что в скором времени американский президент Джо Байден издаст указ о том, что с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
09:24
WSJ рассказал о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России
 
РоссияМосковская биржаДжо БайденСШАЭкономика
 
 
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