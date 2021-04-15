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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210415/rszo-1728336251.html
"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра
"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра
НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:53
2021-04-15T10:04
новое оружие россии
александр кочкин
россия
технодинамика
техмаш
ростех
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет ставиться на автомобиль и вести огонь неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.По словам Кочкина, за основу новой системы приняли ракеты типа С-8. Сейчас разрабатывается технический облик РСЗО, затем создадут и испытают ее макет. По итогам испытаний будет приниматься решение о целесообразности дальнейшей разработки и источниках финансирования. Это запланировано на следующий год.НПО "СПЛАВ" — разработчик и производитель всех российских реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Ураган", "Смерч" и новейшие "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Их минимальный калибр — 122 миллиметра.С-8 — советская и российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с самолетов и вертолетов.
https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html
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александр кочкин, россия, технодинамика, техмаш, ростех, москва, армия, безопасность

"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра

03:53 15.04.2021 (обновлено: 10:04 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" к боевым стрельбам
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня Град к боевым стрельбам - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет ставиться на автомобиль и вести огонь неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.

"Предполагаемый облик мини-РСЗО был презентован заинтересованным органам военного управления и в принципе ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО", — сказал он.

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По словам Кочкина, за основу новой системы приняли ракеты типа С-8. Сейчас разрабатывается технический облик РСЗО, затем создадут и испытают ее макет. По итогам испытаний будет приниматься решение о целесообразности дальнейшей разработки и источниках финансирования. Это запланировано на следующий год.
НПО "СПЛАВ" — разработчик и производитель всех российских реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Ураган", "Смерч" и новейшие "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Их минимальный калибр — 122 миллиметра.
С-8 — советская и российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с самолетов и вертолетов.
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Новое оружие РоссииАлександр КочкинРоссияТехнодинамикаТехмашРостехМоскваАрмияБезопасность
 
 
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