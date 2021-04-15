"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра
03:53 15.04.2021 (обновлено: 10:04 15.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" к боевым стрельбам
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет ставиться на автомобиль и вести огонь неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.
"Предполагаемый облик мини-РСЗО был презентован заинтересованным органам военного управления и в принципе ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО", — сказал он.
По словам Кочкина, за основу новой системы приняли ракеты типа С-8. Сейчас разрабатывается технический облик РСЗО, затем создадут и испытают ее макет. По итогам испытаний будет приниматься решение о целесообразности дальнейшей разработки и источниках финансирования. Это запланировано на следующий год.
НПО "СПЛАВ" — разработчик и производитель всех российских реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Ураган", "Смерч" и новейшие "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Их минимальный калибр — 122 миллиметра.
С-8 — советская и российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с самолетов и вертолетов.