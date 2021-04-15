https://ria.ru/20210415/rszo-1728336251.html

"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра

"Ростех" разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-миллиметрового калибра

НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:53

2021-04-15T03:53

2021-04-15T10:04

новое оружие россии

александр кочкин

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технодинамика

техмаш

ростех

москва

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безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, входящий в концерн "Техмаш" (структура "Ростеха") разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня, которая будет ставиться на автомобиль и вести огонь неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров, рассказал РИА Новости исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.По словам Кочкина, за основу новой системы приняли ракеты типа С-8. Сейчас разрабатывается технический облик РСЗО, затем создадут и испытают ее макет. По итогам испытаний будет приниматься решение о целесообразности дальнейшей разработки и источниках финансирования. Это запланировано на следующий год.НПО "СПЛАВ" — разработчик и производитель всех российских реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Ураган", "Смерч" и новейшие "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Их минимальный калибр — 122 миллиметра.С-8 — советская и российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html

https://ria.ru/20210402/kompleks-1603946306.html

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александр кочкин, россия, технодинамика, техмаш, ростех, москва, армия, безопасность