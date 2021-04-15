https://ria.ru/20210415/reyting-1728414468.html

Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах

Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:56

2021-04-15T14:56

2021-04-15T14:56

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать методику рейтинга качества жизни в регионах."Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан, конечно же, тоже об этом неоднократно говорил, будем оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов, в том числе. В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства", - сказал Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html

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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество