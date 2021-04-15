https://ria.ru/20210415/reyting-1728414468.html
Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах
Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:56
2021-04-15T14:56
2021-04-15T14:56
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41e69e165ba6a08e1623816a3885603.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать методику рейтинга качества жизни в регионах."Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан, конечно же, тоже об этом неоднократно говорил, будем оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов, в том числе. В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства", - сказал Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_736ee6f906db2b2561835b65f88f9512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество