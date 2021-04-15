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Капитальный ремонт Капустянского пруда начался на северо-востоке Москвы
Капитальный ремонт Капустянского пруда начался на северо-востоке Москвы
Капитальный ремонт Капустянского пруда начался на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T10:35
2021-04-15T10:35
2021-04-16T12:58
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт Капустянского пруда начался на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к капитальному ремонту Капустянского пруда на северо-востоке столицы. Очистим ложе водоема от иловых отложений, восстановим конструкции береговой полосы, устроим водоупорный слой, отремонтируем пешеходную дорожку. Работы планируем завершить осенью. В этом году капитально отремонтируем еще несколько прудов в СВАО – Кольский и Лазоревый", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается весеннее благоустройство города. В четверг будет промыта территория смотровой площадки на Воробьевых горах, покрашены металлические элементы, приведены в порядок газоны.
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москва
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Капитальный ремонт Капустянского пруда начался на северо-востоке Москвы
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к капитальному ремонту Капустянского пруда на северо-востоке столицы. Очистим ложе водоема от иловых отложений, восстановим конструкции береговой полосы, устроим водоупорный слой, отремонтируем пешеходную дорожку. Работы планируем завершить осенью. В этом году капитально отремонтируем еще несколько прудов в СВАО – Кольский и Лазоревый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается весеннее благоустройство города. В четверг будет промыта территория смотровой площадки на Воробьевых горах, покрашены металлические элементы, приведены в порядок газоны.
"В рамках противопаводковых учений пройдет смотр техники экстренных служб города и аварийно-спасательных формирований предприятий городского хозяйства", - дополняется в сообщении.