https://ria.ru/20210415/remont-1728358355.html

В Москве начали ремонт дорог, сообщил заммэра

В Москве начали ремонт дорог, сообщил заммэра

Плановый ремонт дорог начали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T07:02

2021-04-15T07:02

2021-04-15T10:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Плановый ремонт дорог начали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров", - сказал Бирюков.Вице-мэр пояснил, что такие работы проводятся ежегодно. "В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры", - отметил Бирюков.По его словам, работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца.Запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта - от Профсоюзной улицы до Вильнюсской, Голубинской улицы - от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд, Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.Заммэра подчеркнул, что ремонтировать будут преимущественно ночью с частичным ограничением движения. Работы завершатся в октябре.

https://realty.ria.ru/20210415/most-1728264358.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва