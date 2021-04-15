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https://ria.ru/20210415/remont-1728358355.html
В Москве начали ремонт дорог, сообщил заммэра
В Москве начали ремонт дорог, сообщил заммэра
Плановый ремонт дорог начали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T07:02
2021-04-15T10:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Плановый ремонт дорог начали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров", - сказал Бирюков.Вице-мэр пояснил, что такие работы проводятся ежегодно. "В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры", - отметил Бирюков.По его словам, работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца.Запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта - от Профсоюзной улицы до Вильнюсской, Голубинской улицы - от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд, Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.Заммэра подчеркнул, что ремонтировать будут преимущественно ночью с частичным ограничением движения. Работы завершатся в октябре.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве начали ремонт дорог, сообщил заммэра

07:02 15.04.2021 (обновлено: 10:35 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Плановый ремонт дорог начали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров", - сказал Бирюков.
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Вице-мэр пояснил, что такие работы проводятся ежегодно. "В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры", - отметил Бирюков.
По его словам, работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца.
Городские службы отремонтируют участки Варшавского шоссе - от Большой Тульской улицы до МКАД, Каширского шоссе - от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова, Улицы 1905 года - от Беговой до Мантулинской, проспекта Академика Сахарова - от Садово-Спасской до Каланчевской.
Запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта - от Профсоюзной улицы до Вильнюсской, Голубинской улицы - от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд, Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.
Заммэра подчеркнул, что ремонтировать будут преимущественно ночью с частичным ограничением движения. Работы завершатся в октябре.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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