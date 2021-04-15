https://ria.ru/20210415/rakhmanov-1728259085.html

Алексей Рахманов: пятый "Борей" передадим ВМФ в октябре

Алексей Рахманов: пятый "Борей" передадим ВМФ в октябре

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является крупнейшей в отрасли, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят более... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:00

2021-04-15T10:00

2021-04-15T11:43

россия

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

интервью

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является крупнейшей в отрасли, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят более 40 предприятий и конструкторских бюро. Выручка ОСК по итогам 2020 года должна составить 350 миллиардов рублей, чистая прибыль – около 500 миллионов рублей. Потенциальный портфель гражданских заказов корпорации приближается к 400 миллиардам рублей. До 2027 года ОСК планирует построить для ВМФ до 60 кораблей. Какие это будут корабли, когда и как они будут построены, в чем будет их специфика, в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов. – Алексей Львович, какова судьба новейшего модульного корвета проекта 20386? Будет ли промышленность строить корабли этого нового проекта или сконцентрируется на строительстве базовых корветов 20380 и 20385?– Мы для себя решили, что есть базовая машина, это корвет 20380. А дальше начинают появляться разные "улучшизмы" в виде новых антенн, дополнительного вооружения и так далее. И самое главное, что отличает проект 20386 – электродвижение, то есть дизели приводят в действие электромашину, а она дает возможность регулировать ход.Теперь вопрос, есть ли у нашей кооперации для корвета 20386 все необходимые системы и агрегаты? Для базового 20380 все готово, а вот для 20386 нужно дорабатывать несколько технических решений, которые в конечном счете создадут облик именно этого корвета, корабля следующего поколения.Поэтому, чтобы не иметь проблем подводной лодки проекта 677 "Лада", которую мы не можем полноценно запустить в серию из-за проблем с контрагентами, нужно организовывать серийное производство компонентов и изделий, необходимых для нового корвета.Для начала подготовиться и провести ОКРы (опытно-конструкторские работы – ред), построить и испытать головной корабль, а затем запустить "длинную" серию (не менее 6-10 едиинц). Это относится к любому новому проекту.– Лет десять назад широко и громко анонсировались работы по созданию новейшего эсминца "Лидер". Планировали даже создать этот корабль с атомной энергетической установкой. Какова судьба этого проекта?– В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика – Министерства обороны.– Последние лет двадцать в России активно ведутся работы по созданию воздухонезависимой (анаэробной) установки для оснащения дизель-электрических подводных лодок. Однако до сих пор ее в России нет. В чем проблема?– На этом направлении продолжаем работать, но позвольте несколько рассуждений. Есть несколько проектов: это и электрохимический генератор, и работа дизеля (турбины) по замкнутому циклу, и увеличение емкости аккумуляторных батарей. Если взять подводную лодку и литиевую батарею и поставить систему разработки "Малахит", которая подмешивает кислород к отработанным газам, то по сути будем иметь замкнутый круг, который позволяет дизелю работать под водой. Почитай та же воздухонезависимая установка: она не потребляет атмосферный воздух. А то, что нужен кислород (и водород) в качестве окислителя, так это неизбежно. Главный вопрос, откуда кислород (водород) берется? Как только появятся опытная воздухонезависимая установка и батарейка, которая позволяет подводной лодке длительное время не всплывать и обеспечивать необходимые подводные скорости хода, будем считать, что счастье наступило. Пока этого нет. Традиционные литиевые батареи недостаточно надежны, требуется другое решение, которое на сегодняшний день не найдено.– С прошлого года на этот перенесена передача флоту пятого "Борея" "Князь Олег". Уже известна дата, когда корабль будет готов?– Мы будем готовы отдать корабль флоту в октябре этого года.– Следующей лодкой в серии проекта 885М "Ясень-М" должен быть "Новосибирск"?– Да, мы планируем передать ВМФ субмарину в этом году. Но опять-таки все зависит от заказчика. Если будет необходимо провести дополнительные испытания, то постараемся до конца года.– Этот год для ОСК знаменателен переездом из Москвы в Санкт-Петербург.– На данный момент в Питер уже переехали более 70 человек из 300, то есть примерно четверть. В конце мая-июне переедут все, кто должен. Поселимся в офисном комплексе на Васильевском острове, будем арендовать несколько этажей. Лично я буду жить на два кабинета: и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А где буду чаще бывать, пока не знаю.– На новоселье позовете?– Обязательно.

https://ria.ru/20210209/lada-1596642044.html

https://realty.ria.ru/20210210/doma-1596886387.html

https://ria.ru/20210324/podlodka-1602570481.html

россия

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россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, интервью