Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/rakhmanov-1728259085.html
Алексей Рахманов: пятый "Борей" передадим ВМФ в октябре
Алексей Рахманов: пятый "Борей" передадим ВМФ в октябре
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является крупнейшей в отрасли, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят более... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:00
2021-04-15T11:43
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728260553_0:229:2718:1758_1920x0_80_0_0_fbc8b8f69da7a39132222740d8f1139d.jpg
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является крупнейшей в отрасли, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят более 40 предприятий и конструкторских бюро. Выручка ОСК по итогам 2020 года должна составить 350 миллиардов рублей, чистая прибыль – около 500 миллионов рублей. Потенциальный портфель гражданских заказов корпорации приближается к 400 миллиардам рублей. До 2027 года ОСК планирует построить для ВМФ до 60 кораблей. Какие это будут корабли, когда и как они будут построены, в чем будет их специфика, в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов. – Алексей Львович, какова судьба новейшего модульного корвета проекта 20386? Будет ли промышленность строить корабли этого нового проекта или сконцентрируется на строительстве базовых корветов 20380 и 20385?– Мы для себя решили, что есть базовая машина, это корвет 20380. А дальше начинают появляться разные "улучшизмы" в виде новых антенн, дополнительного вооружения и так далее. И самое главное, что отличает проект 20386 – электродвижение, то есть дизели приводят в действие электромашину, а она дает возможность регулировать ход.Теперь вопрос, есть ли у нашей кооперации для корвета 20386 все необходимые системы и агрегаты? Для базового 20380 все готово, а вот для 20386 нужно дорабатывать несколько технических решений, которые в конечном счете создадут облик именно этого корвета, корабля следующего поколения.Поэтому, чтобы не иметь проблем подводной лодки проекта 677 "Лада", которую мы не можем полноценно запустить в серию из-за проблем с контрагентами, нужно организовывать серийное производство компонентов и изделий, необходимых для нового корвета.Для начала подготовиться и провести ОКРы (опытно-конструкторские работы – ред), построить и испытать головной корабль, а затем запустить "длинную" серию (не менее 6-10 едиинц). Это относится к любому новому проекту.– Лет десять назад широко и громко анонсировались работы по созданию новейшего эсминца "Лидер". Планировали даже создать этот корабль с атомной энергетической установкой. Какова судьба этого проекта?– В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика – Министерства обороны.– Последние лет двадцать в России активно ведутся работы по созданию воздухонезависимой (анаэробной) установки для оснащения дизель-электрических подводных лодок. Однако до сих пор ее в России нет. В чем проблема?– На этом направлении продолжаем работать, но позвольте несколько рассуждений. Есть несколько проектов: это и электрохимический генератор, и работа дизеля (турбины) по замкнутому циклу, и увеличение емкости аккумуляторных батарей. Если взять подводную лодку и литиевую батарею и поставить систему разработки "Малахит", которая подмешивает кислород к отработанным газам, то по сути будем иметь замкнутый круг, который позволяет дизелю работать под водой. Почитай та же воздухонезависимая установка: она не потребляет атмосферный воздух. А то, что нужен кислород (и водород) в качестве окислителя, так это неизбежно. Главный вопрос, откуда кислород (водород) берется? Как только появятся опытная воздухонезависимая установка и батарейка, которая позволяет подводной лодке длительное время не всплывать и обеспечивать необходимые подводные скорости хода, будем считать, что счастье наступило. Пока этого нет. Традиционные литиевые батареи недостаточно надежны, требуется другое решение, которое на сегодняшний день не найдено.– С прошлого года на этот перенесена передача флоту пятого "Борея" "Князь Олег". Уже известна дата, когда корабль будет готов?– Мы будем готовы отдать корабль флоту в октябре этого года.– Следующей лодкой в серии проекта 885М "Ясень-М" должен быть "Новосибирск"?– Да, мы планируем передать ВМФ субмарину в этом году. Но опять-таки все зависит от заказчика. Если будет необходимо провести дополнительные испытания, то постараемся до конца года.– Этот год для ОСК знаменателен переездом из Москвы в Санкт-Петербург.– На данный момент в Питер уже переехали более 70 человек из 300, то есть примерно четверть. В конце мая-июне переедут все, кто должен. Поселимся в офисном комплексе на Васильевском острове, будем арендовать несколько этажей. Лично я буду жить на два кабинета: и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А где буду чаще бывать, пока не знаю.– На новоселье позовете?– Обязательно.
https://ria.ru/20210209/lada-1596642044.html
https://realty.ria.ru/20210210/doma-1596886387.html
https://ria.ru/20210324/podlodka-1602570481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728260553_0:0:2649:1986_1920x0_80_0_0_11f67f8d570d7225a23535221eff4728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, интервью

Алексей Рахманов: пятый "Борей" передадим ВМФ в октябре

10:00 15.04.2021 (обновлено: 11:43 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор АО "ОСК" (Объединенная судостроительная корпорация) Алексей Рахманов
Генеральный директор АО ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) Алексей Рахманов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является крупнейшей в отрасли, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят более 40 предприятий и конструкторских бюро. Выручка ОСК по итогам 2020 года должна составить 350 миллиардов рублей, чистая прибыль – около 500 миллионов рублей. Потенциальный портфель гражданских заказов корпорации приближается к 400 миллиардам рублей. До 2027 года ОСК планирует построить для ВМФ до 60 кораблей. Какие это будут корабли, когда и как они будут построены, в чем будет их специфика, в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
– Алексей Львович, какова судьба новейшего модульного корвета проекта 20386? Будет ли промышленность строить корабли этого нового проекта или сконцентрируется на строительстве базовых корветов 20380 и 20385?
– Мы для себя решили, что есть базовая машина, это корвет 20380. А дальше начинают появляться разные "улучшизмы" в виде новых антенн, дополнительного вооружения и так далее. И самое главное, что отличает проект 20386 – электродвижение, то есть дизели приводят в действие электромашину, а она дает возможность регулировать ход.
Теперь вопрос, есть ли у нашей кооперации для корвета 20386 все необходимые системы и агрегаты? Для базового 20380 все готово, а вот для 20386 нужно дорабатывать несколько технических решений, которые в конечном счете создадут облик именно этого корвета, корабля следующего поколения.
Поэтому, чтобы не иметь проблем подводной лодки проекта 677 "Лада", которую мы не можем полноценно запустить в серию из-за проблем с контрагентами, нужно организовывать серийное производство компонентов и изделий, необходимых для нового корвета.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 11:36
ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году
Для начала подготовиться и провести ОКРы (опытно-конструкторские работы – ред), построить и испытать головной корабль, а затем запустить "длинную" серию (не менее 6-10 едиинц). Это относится к любому новому проекту.
– Лет десять назад широко и громко анонсировались работы по созданию новейшего эсминца "Лидер". Планировали даже создать этот корабль с атомной энергетической установкой. Какова судьба этого проекта?
– В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика – Министерства обороны.
– Последние лет двадцать в России активно ведутся работы по созданию воздухонезависимой (анаэробной) установки для оснащения дизель-электрических подводных лодок. Однако до сих пор ее в России нет. В чем проблема?
– На этом направлении продолжаем работать, но позвольте несколько рассуждений. Есть несколько проектов: это и электрохимический генератор, и работа дизеля (турбины) по замкнутому циклу, и увеличение емкости аккумуляторных батарей. Если взять подводную лодку и литиевую батарею и поставить систему разработки "Малахит", которая подмешивает кислород к отработанным газам, то по сути будем иметь замкнутый круг, который позволяет дизелю работать под водой. Почитай та же воздухонезависимая установка: она не потребляет атмосферный воздух. А то, что нужен кислород (и водород) в качестве окислителя, так это неизбежно. Главный вопрос, откуда кислород (водород) берется? Как только появятся опытная воздухонезависимая установка и батарейка, которая позволяет подводной лодке длительное время не всплывать и обеспечивать необходимые подводные скорости хода, будем считать, что счастье наступило. Пока этого нет. Традиционные литиевые батареи недостаточно надежны, требуется другое решение, которое на сегодняшний день не найдено.
Разработанный ОСК проект медицинского судна Соталия - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 18:51
Некоторые проекты ОСК можно использовать для создания домов на воде
– С прошлого года на этот перенесена передача флоту пятого "Борея" "Князь Олег". Уже известна дата, когда корабль будет готов?
– Мы будем готовы отдать корабль флоту в октябре этого года.
– Следующей лодкой в серии проекта 885М "Ясень-М" должен быть "Новосибирск"?
– Да, мы планируем передать ВМФ субмарину в этом году. Но опять-таки все зависит от заказчика. Если будет необходимо провести дополнительные испытания, то постараемся до конца года.
Атомная подводная лодка Северного флота Российской Федерации К-157 Вепрь проекта 971 Щука-Б - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 03:22Новое оружие России
Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
– Этот год для ОСК знаменателен переездом из Москвы в Санкт-Петербург.
– На данный момент в Питер уже переехали более 70 человек из 300, то есть примерно четверть. В конце мая-июне переедут все, кто должен. Поселимся в офисном комплексе на Васильевском острове, будем арендовать несколько этажей. Лично я буду жить на два кабинета: и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А где буду чаще бывать, пока не знаю.
– На новоселье позовете?
– Обязательно.
 
РоссияАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Лента новостейМолния