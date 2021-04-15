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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html
Найден белок, предотвращающий рак
Найден белок, предотвращающий рак
Ученые обнаружили ключевой с точки зрения предотвращения рака фермент, который расщепляет циклины — белки, регулирующие клеточный цикл. Авторы исследования... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:35
2021-04-15T13:37
наука
биология
рак
здоровье
нью-йоркский университет
стэнфордский университет
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили ключевой с точки зрения предотвращения рака фермент, который расщепляет циклины — белки, регулирующие клеточный цикл. Авторы исследования установили, что отключение этого фермента вызывает бесконтрольный рост раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Живые клетки обладают способностью делиться. Регуляторами клеточного деления выступают циклины D-типа — семейство белков-активаторов циклин-зависимых протеинкиназ (CDK), которые часто служат терапевтическими мишенями при лечении рака.Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с коллегами из Италии и Дании установили, что фермент убиквитинлигаза, известный также как AMBRA1, прикрепляет молекулярные метки ко всем трем циклинам D-типа — CDK2, CDK4 и CDK6, маркируя их для последующего разрушения клеточными машинами, расщепляющими белки.Авторы обнаружили, что контроль циклинов ферментом AMBRA1 необходим для правильного роста клеток во время эмбрионального развития, а его нарушение вызывает смертельное разрастание клеток. У мышей, лишенных гена, который кодирует фермент AMBRA1, развивался неконтролируемый летальный рост ткани, который искажал головной и спинной мозг эмбриона. Лечение ингибитором CDK4 / 6 беременных мышей, несущих эмбрионы без гена AMBRA1, снижал эти нейрональные аномалии.Также они выяснили, что, как и в случае развивающегося плода, ограничения клеточного деления играют центральную роль в предотвращении аномального агрессивного роста клеток рака. Ученые проанализировали базы данных онкологических пациентов и пришли к выводу, что те, у кого экспрессия AMBRA1 ниже нормы, с меньшей вероятностью выживают при диффузной большой B-клеточной лимфоме — наиболее распространенной форме лимфомы в Соединенных Штатах. Чтобы подтвердить роль AMBRA1 в качестве супрессора опухолей, исследователи наблюдали за ростом раковых клеток на мышиных моделях с диффузной большой В-клеточной лимфомой. Когда мышам без гена AMBRA1 пересаживали клетки B-клеточной лимфомы человека, опухоли росли в три раза быстрее."Наше исследование проясняет основные особенности человеческих клеток, дает представление о биологии рака и открывает новые возможности для исследования потенциальных методов лечения", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы имени Гроссмана слова руководителя исследования, доктора медицины Микеле Пагано (Michele Pagano), заведующего кафедрой биохимии и молекулярной фармакологии Нью-Йоркского университета и сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза."Ранее предложенные механизмы того, как циклины D-типа удаляются клеткой, не удавалось воспроизвести в лаборатории. До нашего исследования центральный регулятор циклинов D-типа оставался неуловимым в течение четверти века", — говорит Пагано.В то время как исследование ученых Нью-Йоркского университета рассматривало диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому, два других, проведенных Стэнфордским университетом и Исследовательским центром Датского онкологического общества, установили, что фермент AMBRA1 также является ключевым фактором в предотвращении рака легких."Это делает AMBRA1 потенциальным маркером для отбора пациентов, наиболее подходящих для терапии ингибиторами CDK4 / 6", — отмечает первый автор статьи доктор Даниэле Симонески (Daniele Simoneschi).Авторы надеются, что открытые ими молекулярные механизмы позволят создать лекарство против рака нового поколения.
https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html
https://ria.ru/20210301/rak-1599148979.html
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биология, рак, здоровье, нью-йоркский университет, стэнфордский университет

Найден белок, предотвращающий рак

13:35 15.04.2021 (обновлено: 13:37 15.04.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили ключевой с точки зрения предотвращения рака фермент, который расщепляет циклины — белки, регулирующие клеточный цикл. Авторы исследования установили, что отключение этого фермента вызывает бесконтрольный рост раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Живые клетки обладают способностью делиться. Регуляторами клеточного деления выступают циклины D-типа — семейство белков-активаторов циклин-зависимых протеинкиназ (CDK), которые часто служат терапевтическими мишенями при лечении рака.
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с коллегами из Италии и Дании установили, что фермент убиквитинлигаза, известный также как AMBRA1, прикрепляет молекулярные метки ко всем трем циклинам D-типа — CDK2, CDK4 и CDK6, маркируя их для последующего разрушения клеточными машинами, расщепляющими белки.
Авторы обнаружили, что контроль циклинов ферментом AMBRA1 необходим для правильного роста клеток во время эмбрионального развития, а его нарушение вызывает смертельное разрастание клеток. У мышей, лишенных гена, который кодирует фермент AMBRA1, развивался неконтролируемый летальный рост ткани, который искажал головной и спинной мозг эмбриона. Лечение ингибитором CDK4 / 6 беременных мышей, несущих эмбрионы без гена AMBRA1, снижал эти нейрональные аномалии.
Также они выяснили, что, как и в случае развивающегося плода, ограничения клеточного деления играют центральную роль в предотвращении аномального агрессивного роста клеток рака. Ученые проанализировали базы данных онкологических пациентов и пришли к выводу, что те, у кого экспрессия AMBRA1 ниже нормы, с меньшей вероятностью выживают при диффузной большой B-клеточной лимфоме — наиболее распространенной форме лимфомы в Соединенных Штатах.
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Чтобы подтвердить роль AMBRA1 в качестве супрессора опухолей, исследователи наблюдали за ростом раковых клеток на мышиных моделях с диффузной большой В-клеточной лимфомой. Когда мышам без гена AMBRA1 пересаживали клетки B-клеточной лимфомы человека, опухоли росли в три раза быстрее.
"Наше исследование проясняет основные особенности человеческих клеток, дает представление о биологии рака и открывает новые возможности для исследования потенциальных методов лечения", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы имени Гроссмана слова руководителя исследования, доктора медицины Микеле Пагано (Michele Pagano), заведующего кафедрой биохимии и молекулярной фармакологии Нью-Йоркского университета и сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза.
"Ранее предложенные механизмы того, как циклины D-типа удаляются клеткой, не удавалось воспроизвести в лаборатории. До нашего исследования центральный регулятор циклинов D-типа оставался неуловимым в течение четверти века", — говорит Пагано.
В то время как исследование ученых Нью-Йоркского университета рассматривало диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому, два других, проведенных Стэнфордским университетом и Исследовательским центром Датского онкологического общества, установили, что фермент AMBRA1 также является ключевым фактором в предотвращении рака легких.
"Это делает AMBRA1 потенциальным маркером для отбора пациентов, наиболее подходящих для терапии ингибиторами CDK4 / 6", — отмечает первый автор статьи доктор Даниэле Симонески (Daniele Simoneschi).
Авторы надеются, что открытые ими молекулярные механизмы позволят создать лекарство против рака нового поколения.
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