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Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака
Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака
Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня" призывал отказаться от РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T06:55
2021-04-15T06:55
питание
станислав ракитин
россия
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня" призывал отказаться от употребления слишком горячей пищи как одной из причин развития онкологического заболевания.По его словам, это ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов: особенно страдает пищевод.Еще одной неочевидной причиной возникновения рака специалист называет беспорядочные половые связи. Он пояснил, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины из-за вируса папилломы человека (ВПЧ).Ракитин советует женщинам соблюдать меры профилактики, а при заражении подавлять вирус. Он рекомендует посещать гинеколога, делать периодический скрининг и проходить диагностику.Врач напомнил, что чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки: курение и употребление алкоголя. При этом двойная привычка приносит еще более канцерогенный эффект.
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питание, станислав ракитин, россия, онкология, здоровье, общество

Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака

06:55 15.04.2021
 
© Depositphotos / oneinchpunchЯпонский рамен
Японский рамен - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / oneinchpunch
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня" призывал отказаться от употребления слишком горячей пищи как одной из причин развития онкологического заболевания.
По его словам, это ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов: особенно страдает пищевод.
"Подтверждением этой закономерности служит Япония. Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде", — отметил Ракитин.
Еще одной неочевидной причиной возникновения рака специалист называет беспорядочные половые связи. Он пояснил, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины из-за вируса папилломы человека (ВПЧ).
"ВПЧ несет с собой риски рака шейки матки, горла, легких. Наличие ВПЧ в организме действительно ведет к развитию онкологических процессов. Мужчины больше выступают здесь как переносчики", — утверждает медик.
Ракитин советует женщинам соблюдать меры профилактики, а при заражении подавлять вирус. Он рекомендует посещать гинеколога, делать периодический скрининг и проходить диагностику.
Врач напомнил, что чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки: курение и употребление алкоголя. При этом двойная привычка приносит еще более канцерогенный эффект.
Вареный рис - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:30ЗОЖ
Популярные в России продукты оказались одной из причин развития рака
 
ПитаниеСтанислав РакитинРоссияОнкологияЗдоровьеОбщество
 
 
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