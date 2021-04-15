https://ria.ru/20210415/rak-1728338773.html

Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака

Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака

Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня" призывал отказаться от РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:55

2021-04-15T06:55

2021-04-15T06:55

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станислав ракитин

россия

онкология

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня" призывал отказаться от употребления слишком горячей пищи как одной из причин развития онкологического заболевания.По его словам, это ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов: особенно страдает пищевод.Еще одной неочевидной причиной возникновения рака специалист называет беспорядочные половые связи. Он пояснил, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины из-за вируса папилломы человека (ВПЧ).Ракитин советует женщинам соблюдать меры профилактики, а при заражении подавлять вирус. Он рекомендует посещать гинеколога, делать периодический скрининг и проходить диагностику.Врач напомнил, что чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки: курение и употребление алкоголя. При этом двойная привычка приносит еще более канцерогенный эффект.

https://rsport.ria.ru/20210405/produkty-1604211858.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, станислав ракитин, россия, онкология, здоровье, общество