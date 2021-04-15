https://ria.ru/20210415/putin-1728442330.html
Путин призвал чиновников "пройти ножками" для решения социальных проблем
Путин призвал чиновников "пройти ножками" для решения социальных проблем
Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив и руководителей регионов "ножками пройти" по пути, по которому идет человек, чтобы понять РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:53
2021-04-15T16:53
2021-04-15T17:06
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив и руководителей регионов "ножками пройти" по пути, по которому идет человек, чтобы понять и решить конкретные проблемы в социальной сфере.Глава государства в четверг принял участие в совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив по видеосвязи."Когда АСИ работало по Национальной предпринимательской инициативе, вы что делали? Вы и самостоятельно, и вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель", - напомнил президент, сравнив этот метод с контрольной закупкой.Путин отметил, что в социальной сфере использовать такой метод сложнее, так как сфер деятельности гораздо больше.Путин добавил, что не уверен, что основанные на ведомственной информации данные всегда объективны."Посмотрите сами, что там происходит - в жизни, в земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект", - заключил он.
https://ria.ru/20210415/reyting-1728414468.html
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал Агентство стратегических инициатив и руководителей регионов "ножками пройти" по пути, по которому идет человек, чтобы понять и решить конкретные проблемы в социальной сфере.
Глава государства в четверг принял участие в совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив по видеосвязи.
"Когда АСИ
работало по Национальной предпринимательской инициативе, вы что делали? Вы и самостоятельно, и вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель", - напомнил президент, сравнив этот метод с контрольной закупкой.
Путин отметил, что в социальной сфере использовать такой метод сложнее, так как сфер деятельности гораздо больше.
"Я хочу обратиться и к Агентству стратегических инициатив, и к своим коллегам в регионах. Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад или как идет процедура соответствующая в поликлинике или в больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших же подчиненных это будет полезно", - рекомендовал президент.
Путин добавил, что не уверен, что основанные на ведомственной информации данные всегда объективны.
"Посмотрите сами, что там происходит - в жизни, в земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект", - заключил он.