https://ria.ru/20210415/putin-1728442330.html

Путин призвал чиновников "пройти ножками" для решения социальных проблем

Путин призвал чиновников "пройти ножками" для решения социальных проблем

Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив и руководителей регионов "ножками пройти" по пути, по которому идет человек, чтобы понять РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:53

2021-04-15T16:53

2021-04-15T17:06

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив и руководителей регионов "ножками пройти" по пути, по которому идет человек, чтобы понять и решить конкретные проблемы в социальной сфере.Глава государства в четверг принял участие в совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив по видеосвязи."Когда АСИ работало по Национальной предпринимательской инициативе, вы что делали? Вы и самостоятельно, и вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель", - напомнил президент, сравнив этот метод с контрольной закупкой.Путин отметил, что в социальной сфере использовать такой метод сложнее, так как сфер деятельности гораздо больше.Путин добавил, что не уверен, что основанные на ведомственной информации данные всегда объективны."Посмотрите сами, что там происходит - в жизни, в земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект", - заключил он.

https://ria.ru/20210415/reyting-1728414468.html

https://ria.ru/20210415/trebovaniya-1728407740.html

россия

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россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество