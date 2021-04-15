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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/putin-1728381645.html
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
Со здоровьем у президента РФ Владимира Путина после второго укола вакцины от COVID-19 все в порядке, никаких побочных эффектов нет, заявил журналистам его... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:37
2021-04-15T12:43
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Со здоровьем у президента РФ Владимира Путина после второго укола вакцины от COVID-19 все в порядке, никаких побочных эффектов нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Он рассказывал, что после вакцинации положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. В среду, 14 апреля, Путин сообщил, что сделал второй укол препарата."Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как и во время компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о самочувствии президента и о том, лежал ли на тумбочке главы государства градусник, как в прошлый раз.На вопрос, будет ли, по его мнению, вакцинация Путина иметь мобилизующее значение для населения России в вопросе прививок, Песков сказал, что уверен в этом, поскольку ранее личный пример президента, сделавшего первый укол вакцины, "дал очень позитивный эффект" во многих городах.
https://ria.ru/20210414/putin-1728253689.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

12:37 15.04.2021 (обновлено: 12:43 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Со здоровьем у президента РФ Владимира Путина после второго укола вакцины от COVID-19 все в порядке, никаких побочных эффектов нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Он рассказывал, что после вакцинации положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. В среду, 14 апреля, Путин сообщил, что сделал второй укол препарата.
"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как и во время компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о самочувствии президента и о том, лежал ли на тумбочке главы государства градусник, как в прошлый раз.
На вопрос, будет ли, по его мнению, вакцинация Путина иметь мобилизующее значение для населения России в вопросе прививок, Песков сказал, что уверен в этом, поскольку ранее личный пример президента, сделавшего первый укол вакцины, "дал очень позитивный эффект" во многих городах.
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:16Распространение коронавируса
Путин рассказал, как себя чувствует после второй прививки от COVID-19
 
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