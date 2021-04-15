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В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева на границе
В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева на границе
В Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T07:42
2021-04-15T10:08
россия
владимир константинов
симферополь
республика крым
николай патрушев
сша
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Украина может при поддержке США организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против полуострова.По его словам, политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.Крым вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство жителей полуострова. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". Также украинские военные регулярно проводят учения рядом с Крымом. Очередные масштабные маневры начались вчера.
https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728338272.html
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россия, владимир константинов, симферополь, республика крым, николай патрушев, сша, украина, в мире

В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева на границе

07:42 15.04.2021 (обновлено: 10:08 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Украина может при поддержке США организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против полуострова.

"Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности", — отметил Константинов.

По его словам, политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.
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Также украинские военные регулярно проводят учения рядом с Крымом. Очередные масштабные маневры начались вчера.
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