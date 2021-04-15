https://ria.ru/20210415/provokatsii-1728340112.html

В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева на границе

В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева на границе

В Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T07:42

2021-04-15T07:42

2021-04-15T10:08

россия

владимир константинов

симферополь

республика крым

николай патрушев

сша

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Украина может при поддержке США организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против полуострова.По его словам, политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.Крым вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство жителей полуострова. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". Также украинские военные регулярно проводят учения рядом с Крымом. Очередные масштабные маневры начались вчера.

https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728338272.html

https://ria.ru/20210413/voyska-1728087531.html

россия

симферополь

республика крым

сша

украина

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россия, владимир константинов, симферополь, республика крым, николай патрушев, сша, украина, в мире