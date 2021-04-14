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Украина начала крупные учения рядом с Крымом
Украина начала крупные учения рядом с Крымом
Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:09
2021-04-14T11:35
россия
вооруженные силы украины
республика крым
украина
безопасность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".В последние недели серьезно возросла напряженность в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в усилении обстрелов, в самопровозглашенных республиках заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику. Есть жертвы среди мирного населения — в начале апреля при атаке украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок.При этом Запад обвиняет Россию в "усилении агрессивных действий" вблизи украинской границы. В Кремле на это ответили, что российские войска перемещаются по своей территории на свое усмотрение и это не должно никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728145890.html
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республика крым
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россия, вооруженные силы украины, республика крым, украина, безопасность

Украина начала крупные учения рядом с Крымом

11:09 14.04.2021 (обновлено: 11:35 14.04.2021)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.
Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".
В последние недели серьезно возросла напряженность в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в усилении обстрелов, в самопровозглашенных республиках заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику. Есть жертвы среди мирного населения — в начале апреля при атаке украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок.
При этом Запад обвиняет Россию в "усилении агрессивных действий" вблизи украинской границы. В Кремле на это ответили, что российские войска перемещаются по своей территории на свое усмотрение и это не должно никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымУкраинаБезопасность
 
 
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