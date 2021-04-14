https://ria.ru/20210414/ucheniya-1728200071.html

Украина начала крупные учения рядом с Крымом

Украина начала крупные учения рядом с Крымом

Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:09

2021-04-14T11:09

2021-04-14T11:35

россия

вооруженные силы украины

республика крым

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:4114:2314_1920x0_80_0_0_f530635e1417ce739429a32a3027fd20.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".В последние недели серьезно возросла напряженность в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в усилении обстрелов, в самопровозглашенных республиках заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику. Есть жертвы среди мирного населения — в начале апреля при атаке украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок.При этом Запад обвиняет Россию в "усилении агрессивных действий" вблизи украинской границы. В Кремле на это ответили, что российские войска перемещаются по своей территории на свое усмотрение и это не должно никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728145890.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы украины, республика крым, украина, безопасность