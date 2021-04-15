https://ria.ru/20210415/protest-1728455374.html

Киев выразил Москве протест из-за закрытия части акватории Черного моря

Киев выразил Москве протест из-за закрытия части акватории Черного моря

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за закрытия части акватории Черного моря для проведения военных учений. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:48

2021-04-15T17:48

2021-04-15T21:59

россия

мария захарова

мид украины

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дмитрий песков

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оон

украина

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за закрытия части акватории Черного моря для проведения военных учений.Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что расценивают действия России как нарушение норм и принципов международного права."Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", — добавили в МИД.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и "выглядят гораздо скромнее учений Вооруженных сил Украины и стран НАТО".

https://ria.ru/20210415/otmena-1728358602.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, мид украины, нато, дмитрий песков, москва, оон, украина