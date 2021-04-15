https://ria.ru/20210415/proekt-1728443444.html
Консул Южной Кореи расскажет в своей стране о проекте "Енисейская Сибирь"
Консул Южной Кореи расскажет в своей стране о проекте "Енисейская Сибирь"
Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заинтересовался крупным инвестиционным... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:11
2021-04-15T17:11
2021-04-15T17:29
красноярский край
южная корея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728445438_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_d2c671fb78ca39fe8839392dc851044e.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заинтересовался крупным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь" и пообещал рассказать о нем у себя в республике, сообщает пресс-служба губернатора.Встреча губернатора с консулом состоялась в рамках работы Красноярского экономического форума. По данным пресс-службы, они обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества между Красноярским краем и республикой Корея."Александр Усс подчеркнул, что регион заинтересован в участии корейского бизнеса в реализации проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", участии представителей Кореи в ежегодных экономических, культурных, образовательных мероприятиях, которые проводятся в крае, развитии межвузовского взаимодействия между территориями, организации стажировок медицинских специалистов края в учреждениях здравоохранения Южной Кореи", - говорится в сообщении.Усс обратил внимание консула на преимущества, которые Корея сможет получить в экономическом и инвестиционном развитии при плотном взаимодействии с корпорацией "Енисейская Сибирь".По данным пресс-службы, Корея входит в десятку основных торговых партнеров Красноярского края и по итогам 2020 года занимает 6-е место по объему товарооборота и 5-е по объему экспорта.Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" затрагивает сразу три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объемах - до 3,9 триллиона рублей и более 50 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных проектов в мире.
https://ria.ru/20210414/forum-1728230304.html
https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html
красноярский край
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728445438_0:0:747:560_1920x0_80_0_0_7f500a5a3133321f292500f9549a6764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, южная корея, экономика
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости.
Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом
заинтересовался крупным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь" и пообещал рассказать о нем у себя в республике, сообщает пресс-служба губернатора.
Встреча губернатора с консулом состоялась в рамках работы Красноярского экономического форума. По данным пресс-службы, они обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества между Красноярским краем и республикой Корея.
"Александр Усс подчеркнул, что регион заинтересован в участии корейского бизнеса в реализации проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", участии представителей Кореи в ежегодных экономических, культурных, образовательных мероприятиях, которые проводятся в крае, развитии межвузовского взаимодействия между территориями, организации стажировок медицинских специалистов края в учреждениях здравоохранения Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Усс обратил внимание консула на преимущества, которые Корея сможет получить в экономическом и инвестиционном развитии при плотном взаимодействии с корпорацией "Енисейская Сибирь".
"Я и мои коллеги ознакомились с инвестиционными проектами, которые реализуются в крае. Я приложу все усилия, чтобы распространить информацию о "Енисейской Сибири" в Корее", - приводит пресс-служба слова Ким Се Уна.
По данным пресс-службы, Корея входит в десятку основных торговых партнеров Красноярского края и по итогам 2020 года занимает 6-е место по объему товарооборота и 5-е по объему экспорта.
Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" затрагивает сразу три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объемах - до 3,9 триллиона рублей и более 50 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных проектов в мире.