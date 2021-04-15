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Консул Южной Кореи расскажет в своей стране о проекте "Енисейская Сибирь"
Консул Южной Кореи расскажет в своей стране о проекте "Енисейская Сибирь"
Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заинтересовался крупным инвестиционным... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:11
2021-04-15T17:29
красноярский край
южная корея
экономика
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заинтересовался крупным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь" и пообещал рассказать о нем у себя в республике, сообщает пресс-служба губернатора.Встреча губернатора с консулом состоялась в рамках работы Красноярского экономического форума. По данным пресс-службы, они обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества между Красноярским краем и республикой Корея."Александр Усс подчеркнул, что регион заинтересован в участии корейского бизнеса в реализации проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", участии представителей Кореи в ежегодных экономических, культурных, образовательных мероприятиях, которые проводятся в крае, развитии межвузовского взаимодействия между территориями, организации стажировок медицинских специалистов края в учреждениях здравоохранения Южной Кореи", - говорится в сообщении.Усс обратил внимание консула на преимущества, которые Корея сможет получить в экономическом и инвестиционном развитии при плотном взаимодействии с корпорацией "Енисейская Сибирь".По данным пресс-службы, Корея входит в десятку основных торговых партнеров Красноярского края и по итогам 2020 года занимает 6-е место по объему товарооборота и 5-е по объему экспорта.Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" затрагивает сразу три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объемах - до 3,9 триллиона рублей и более 50 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных проектов в мире.
https://ria.ru/20210414/forum-1728230304.html
https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html
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красноярский край, южная корея, экономика

Консул Южной Кореи расскажет в своей стране о проекте "Енисейская Сибирь"

17:11 15.04.2021 (обновлено: 17:29 15.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с генеральным консулом Республики Корея в Иркутске господином Ким Се Уном в рамках Красноярского экономического форума
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с генеральным консулом Республики Корея в Иркутске господином Ким Се Уном в рамках Красноярского экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун после встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заинтересовался крупным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь" и пообещал рассказать о нем у себя в республике, сообщает пресс-служба губернатора.
Встреча губернатора с консулом состоялась в рамках работы Красноярского экономического форума. По данным пресс-службы, они обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества между Красноярским краем и республикой Корея.
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"Александр Усс подчеркнул, что регион заинтересован в участии корейского бизнеса в реализации проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", участии представителей Кореи в ежегодных экономических, культурных, образовательных мероприятиях, которые проводятся в крае, развитии межвузовского взаимодействия между территориями, организации стажировок медицинских специалистов края в учреждениях здравоохранения Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Усс обратил внимание консула на преимущества, которые Корея сможет получить в экономическом и инвестиционном развитии при плотном взаимодействии с корпорацией "Енисейская Сибирь".
"Я и мои коллеги ознакомились с инвестиционными проектами, которые реализуются в крае. Я приложу все усилия, чтобы распространить информацию о "Енисейской Сибири" в Корее", - приводит пресс-служба слова Ким Се Уна.
По данным пресс-службы, Корея входит в десятку основных торговых партнеров Красноярского края и по итогам 2020 года занимает 6-е место по объему товарооборота и 5-е по объему экспорта.
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Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" затрагивает сразу три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объемах - до 3,9 триллиона рублей и более 50 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных проектов в мире.
 
Красноярский крайЮжная КореяЭкономика
 
 
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