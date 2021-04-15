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Собянин сообщил о более 820 тысячах полностью привитых от COVID москвичей

Собянин сообщил о более 820 тысячах полностью привитых от COVID москвичей

Более 820 тысяч жителей Москвы сделали две прививки против коронавируса, рассказал мэр Сергей Собянин на своем сайте. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:44

2021-04-15T09:44

2021-04-15T09:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Более 820 тысяч жителей Москвы сделали две прививки против коронавируса, рассказал мэр Сергей Собянин на своем сайте.При этом первый компонент вакцины, по его словам, получили уже более миллиона жителей столицы.Более 45% привитых составляют горожане старше 60 лет. Для них, как подчеркнул Собянин, защита от вируса важнее всего. Кроме того, Москва полностью обеспечен запасами препарата.Всего в столице с начала пандемии выявили более миллиона случаев COVID-19, вылечились от инфекции 964 тысячи человек.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество