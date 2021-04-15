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Распространение коронавируса
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Собянин сообщил о более 820 тысячах полностью привитых от COVID москвичей
Собянин сообщил о более 820 тысячах полностью привитых от COVID москвичей
Более 820 тысяч жителей Москвы сделали две прививки против коронавируса, рассказал мэр Сергей Собянин на своем сайте. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:44
2021-04-15T09:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Более 820 тысяч жителей Москвы сделали две прививки против коронавируса, рассказал мэр Сергей Собянин на своем сайте.При этом первый компонент вакцины, по его словам, получили уже более миллиона жителей столицы.Более 45% привитых составляют горожане старше 60 лет. Для них, как подчеркнул Собянин, защита от вируса важнее всего. Кроме того, Москва полностью обеспечен запасами препарата.Всего в столице с начала пандемии выявили более миллиона случаев COVID-19, вылечились от инфекции 964 тысячи человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин сообщил о более 820 тысячах полностью привитых от COVID москвичей

09:44 15.04.2021 (обновлено: 09:48 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина
Открытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Более 820 тысяч жителей Москвы сделали две прививки против коронавируса, рассказал мэр Сергей Собянин на своем сайте.
При этом первый компонент вакцины, по его словам, получили уже более миллиона жителей столицы.
Более 45% привитых составляют горожане старше 60 лет. Для них, как подчеркнул Собянин, защита от вируса важнее всего. Кроме того, Москва полностью обеспечен запасами препарата.
Всего в столице с начала пандемии выявили более миллиона случаев COVID-19, вылечились от инфекции 964 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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