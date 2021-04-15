https://ria.ru/20210415/prigovor-1728396610.html

Рэпер Гулиев, сбивший пешеходов в Москве, получил четыре года колонии

Рэпер Гулиев, сбивший пешеходов в Москве, получил четыре года колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии за то, что он сбил трех пешеходов в центре Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:32

2021-04-15T13:32

2021-04-15T17:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии за то, что он сбил трех пешеходов в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.Также его на три года лишили водительских прав.Разбирательство проходило в особом порядке — при полном признании вины и сделке со следствием, что гарантировало рэперу более мягкое наказание — не более примерно четырех лет шести месяцев заключения. Прокурор запрашивал для подсудимого четыре года и четыре месяца колонии.Сам Гулиев в суде полностью признал исковые требования потерпевших и заявил о готовности выплатить пострадавшим полтора миллиона рублей, а также возместить расходы на лечение и утраченный заработок.Компенсацию от рэпера потребовала только одна из потерпевших — женщина, ставшая по его вине инвалидом. По ее иску суд взыскал с подсудимого 37,7 тысячи рублей в счет материального вреда и 600 тысяч в счет морального.Гулиева признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, но защита из-за особого порядка не сможет добиваться полного оправдания, а лишь смягчения наказания.ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Гулиев на Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали три человека, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.Экспертиза установила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но уверял, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял": по его словам, он пьет только обезболивающие из-за остеохондроза.

https://ria.ru/20210414/avariya-1728243113.html

https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html

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россия, авто, москва, происшествия