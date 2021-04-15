Суд приговорил Соболь к году исправительным работам
11:09 15.04.2021 (обновлено: 12:25 15.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о годе исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. За это время надо будет регулярно отмечаться в участке, в случае нарушений наказание может стать реальным.
Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода. Защита намерена обжаловать приговор.
На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.
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СК считает, что 21 декабря 2020 года юрист ФБК* в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем — и в квартиру пенсионерки.
По версии защиты, Соболь пыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, она проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. За это может грозить до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.