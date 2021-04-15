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Суд приговорил Соболь к году исправительным работам
Суд приговорил Соболь к году исправительным работам
Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:09
2021-04-15T12:25
россия
любовь соболь
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о годе исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. За это время надо будет регулярно отмечаться в участке, в случае нарушений наказание может стать реальным.Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода. Защита намерена обжаловать приговор.На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.СК считает, что 21 декабря 2020 года юрист ФБК* в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем — и в квартиру пенсионерки. По версии защиты, Соболь пыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, она проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. За это может грозить до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/sobol-1727102191.html
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россия, любовь соболь

Суд приговорил Соболь к году исправительным работам

11:09 15.04.2021 (обновлено: 12:25 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о годе исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. За это время надо будет регулярно отмечаться в участке, в случае нарушений наказание может стать реальным.
Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода. Защита намерена обжаловать приговор.
На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 21:05
Коллегия рекомендовала повысить судью по делу Соболь
СК считает, что 21 декабря 2020 года юрист ФБК* в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем — и в квартиру пенсионерки.
По версии защиты, Соболь пыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, она проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. За это может грозить до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
6 апреля, 13:31
Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации
 
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