https://ria.ru/20210415/prigovor-1728362369.html

Суд приговорил Соболь к году исправительным работам

Суд приговорил Соболь к году исправительным работам

Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:09

2021-04-15T11:09

2021-04-15T12:25

россия

любовь соболь

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Перовский суд Москвы признал юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о годе исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. За это время надо будет регулярно отмечаться в участке, в случае нарушений наказание может стать реальным.Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода. Защита намерена обжаловать приговор.На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.СК считает, что 21 декабря 2020 года юрист ФБК* в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем — и в квартиру пенсионерки. По версии защиты, Соболь пыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, она проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. За это может грозить до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210406/sobol-1727102191.html

https://ria.ru/20210406/sobol-1604437706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь