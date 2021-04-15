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МИД Британии и Польши вызвали российских послов
МИД Британии и Польши вызвали российских послов
МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, следует из переданного РИА Новости заявления Форин-офиса. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:28
2021-04-15T23:11
россия
лондон
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, следует из переданного РИА Новости заявления Форин-офиса.Отмечается, что приглашение главы дипмиссии связано с "глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму".В ходе беседы замминистра иностранных дел сэр Филипп Бартон "ясно дал понять, что Великобритания поддерживает действия, о которых объявил президент Байден", а Лондон продолжит работать с союзниками над тем, чтобы "разоблачать и противостоять враждебным действиям российских спецслужб".Практически одновременно стало известно, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева также вызвали в МИД Польши.По информации дипломатических источников агентства РАР, это "связано среди прочего с введением США новых санкций против России", а также с ситуацией на восточной границе Украины.Новые санкции СШАСША в четверг ввели новые антироссийские санкции. Так, американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещено напрямую покупать долговые ценные бумаги у российских ЦБ и Минфина, а также у Фонда национального благосостояния. Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 физлицами с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР.В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам.
https://ria.ru/20210415/posol-1728473412.html
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россия, лондон

МИД Британии и Польши вызвали российских послов

19:28 15.04.2021 (обновлено: 23:11 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, следует из переданного РИА Новости заявления Форин-офиса.
Отмечается, что приглашение главы дипмиссии связано с "глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму".
В ходе беседы замминистра иностранных дел сэр Филипп Бартон "ясно дал понять, что Великобритания поддерживает действия, о которых объявил президент Байден", а Лондон продолжит работать с союзниками над тем, чтобы "разоблачать и противостоять враждебным действиям российских спецслужб".
Практически одновременно стало известно, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева также вызвали в МИД Польши.
По информации дипломатических источников агентства РАР, это "связано среди прочего с введением США новых санкций против России", а также с ситуацией на восточной границе Украины.
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США в четверг ввели новые антироссийские санкции. Так, американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещено напрямую покупать долговые ценные бумаги у российских ЦБ и Минфина, а также у Фонда национального благосостояния. Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".
Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 физлицами с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.
Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР.
В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам.
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