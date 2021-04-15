МИД Британии и Польши вызвали российских послов
19:28 15.04.2021 (обновлено: 23:11 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, следует из переданного РИА Новости заявления Форин-офиса.
Отмечается, что приглашение главы дипмиссии связано с "глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму".
В ходе беседы замминистра иностранных дел сэр Филипп Бартон "ясно дал понять, что Великобритания поддерживает действия, о которых объявил президент Байден", а Лондон продолжит работать с союзниками над тем, чтобы "разоблачать и противостоять враждебным действиям российских спецслужб".
Практически одновременно стало известно, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева также вызвали в МИД Польши.
Новые санкции США
США в четверг ввели новые антироссийские санкции. Так, американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещено напрямую покупать долговые ценные бумаги у российских ЦБ и Минфина, а также у Фонда национального благосостояния. Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".
Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 физлицами с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.
Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР.
В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам.