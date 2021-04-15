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МИД России вызвал американского посла из-за введения санкций
МИД России вызвал американского посла из-за введения санкций
Посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД, куда его вызвали после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:57
2021-04-15T16:55
россия
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД, куда его вызвали после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, сообщил корреспондент РИА Новости.О том, что дипломата вызовут на "тяжелый разговор" на Смоленскую площадь ранее на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она пообещала, что внешнеполитическое ведомство поделится с журналистами дополнительной информацией после беседы.По словам Захаровой, Москва неоднократно подчеркивала, что санкционный курс "не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира".На Смоленской площади также отметили, что президент США Джо Байден в недавнем разговоре с Владимиром Путиным высказывал заинтересованность в нормализации отношений между двумя странами, но шаги его администрации говорят об обратном.Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях враждебных шагов.Новые санкции СШАСША в четверг ввели новые антироссийские санкции. Так, американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещено напрямую покупать долговые ценные бумаги у российских ЦБ и Минфина, а также у Фонда национального благосостояния. Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 физлицами с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР.В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам.Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.На следующий день посла Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
https://ria.ru/20210415/ssha-1728427170.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728417414.html
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60
россия, сша

МИД России вызвал американского посла из-за введения санкций

15:57 15.04.2021 (обновлено: 16:55 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД, куда его вызвали после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, сообщил корреспондент РИА Новости.
О том, что дипломата вызовут на "тяжелый разговор" на Смоленскую площадь ранее на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она пообещала, что внешнеполитическое ведомство поделится с журналистами дополнительной информацией после беседы.
По словам Захаровой, Москва неоднократно подчеркивала, что санкционный курс "не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира".
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15:58
Байден издал указ о возможности широких санкций против России
На Смоленской площади также отметили, что президент США Джо Байден в недавнем разговоре с Владимиром Путиным высказывал заинтересованность в нормализации отношений между двумя странами, но шаги его администрации говорят об обратном.
"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двухсторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях враждебных шагов.

Новые санкции США

США в четверг ввели новые антироссийские санкции. Так, американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещено напрямую покупать долговые ценные бумаги у российских ЦБ и Минфина, а также у Фонда национального благосостояния. Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15:08
США ввели новые санкции против России
Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 физлицами с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.
Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ и СВР.
В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам.
Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.
На следующий день посла Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 11:01
Эксперт объяснил, зачем США демонизируют "русских хакеров"
 
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