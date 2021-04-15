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Захарова назвала вызов послов в Британии и Польше вассалитетом XXI века
Захарова назвала вызов послов в Британии и Польше вассалитетом XXI века
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов послов РФ в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией, стран НАТО в поддержку... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:55
2021-04-15T20:55
2021-04-15T22:02
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МОСКВА, 15 апр - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов послов РФ в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией, стран НАТО в поддержку санкций США.Комментируя журналистам произошедшее она указала, что это "цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность".США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/polsha-1728487832.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, великобритания, в мире