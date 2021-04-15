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Итоги заседания президиума Госсовета и АСИ войдут в послание Путина
Итоги заседания президиума Госсовета и АСИ войдут в послание Путина
Итоги работы совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) войдут в послание Федеральному Собранию, заявил президент... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:47
2021-04-15T14:47
2021-04-15T14:47
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Итоги работы совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) войдут в послание Федеральному Собранию, заявил президент России Владимир Путин."Все, о чем сейчас будем говорить, надеюсь, станет важным этапом подготовки послания Федеральному Собранию. Конечно, мне хотелось бы, чтобы прозвучали сегодня такие предложения и такие идеи, которые могли бы лечь в основу планов нашего ближайшего развития и ближайших наших совместных действий по этому важнейшему направлению, как социальная политика", - сказал Путин в ходе совместного заседания президиума.Ранее в Кремле сообщили, что Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 апреля.
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, политика