Полянский заявил, что пришла очередь России "призвать США к ответу"
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 15 апр – РИА Новости. Теперь очередь Москвы "призвать США к ответу" за недружественные шаги, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Что ж, теперь наша очередь "призвать США к ответу" за продвижение необоснованных обвинений и инициирование недружественных действий. Вот, как это работает в дипломатии", - написал Полянский.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.