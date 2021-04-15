https://ria.ru/20210415/polyanskiy-1728469962.html

Полянский заявил, что пришла очередь России "призвать США к ответу"

Полянский заявил, что пришла очередь России "призвать США к ответу"

Теперь очередь Москвы "призвать США к ответу" за недружественные шаги, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:00

2021-04-15T19:00

2021-04-15T19:00

россия

дмитрий полянский

сша

в мире

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Теперь очередь Москвы "призвать США к ответу" за недружественные шаги, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728426287.html

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2021

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россия, дмитрий полянский, сша, в мире