https://ria.ru/20210415/polsha-1728487832.html
Слуцкий пообещал ответ на высылку дипломатов из Польши
Слуцкий пообещал ответ на высылку дипломатов из Польши
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что, объявляя трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата, Варшава... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:05
2021-04-15T21:05
2021-04-15T21:21
россия
леонид слуцкий (политик)
мид польши
польша
сша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101721_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_1d42ccbd01b2965738929578cc0750e0.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что, объявляя трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата, Варшава "действует как истинный вассал США".Ранее МИД Польши сообщил, что трех сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата."Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике. Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.По его словам, этот очередной "показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления". "Ответим – как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html
россия
польша
сша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101721_614:80:3072:1923_1920x0_80_0_0_7ca6092512af052a568d4c873e47eb74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), мид польши, польша, сша, варшава, в мире