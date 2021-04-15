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Слуцкий пообещал ответ на высылку дипломатов из Польши
Слуцкий пообещал ответ на высылку дипломатов из Польши
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что, объявляя трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата, Варшава... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:05
2021-04-15T21:21
россия
леонид слуцкий (политик)
мид польши
польша
сша
варшава
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что, объявляя трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата, Варшава "действует как истинный вассал США".Ранее МИД Польши сообщил, что трех сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата."Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике. Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.По его словам, этот очередной "показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления". "Ответим – как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - заключил Слуцкий.
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россия, леонид слуцкий (политик), мид польши, польша, сша, варшава, в мире

Слуцкий пообещал ответ на высылку дипломатов из Польши

21:05 15.04.2021 (обновлено: 21:21 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что, объявляя трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата, Варшава "действует как истинный вассал США".
Ранее МИД Польши сообщил, что трех сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата.
Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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"Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике. Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.
По его словам, этот очередной "показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления". "Ответим – как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - заключил Слуцкий.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)МИД ПольшиПольшаСШАВаршаваВ мире
 
 
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