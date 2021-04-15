https://ria.ru/20210415/polsha-1728482945.html

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Трех сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата, сообщает МИД республики. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:27

2021-04-15T20:27

2021-04-15T22:54

россия

в мире

польша

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ВАРШАВА 15 апр - РИА Новости. Трех сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата, сообщает МИД республики."Пятнадцатого апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве", - говорится в сообщении.В МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".

https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html

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2021

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россия, в мире, польша