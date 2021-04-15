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МИД Польши вызвал посла России
МИД Польши вызвал посла России
Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:33
2021-04-15T19:33
2021-04-15T22:57
владимир александров
сергей андреев (дипломат)
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мид польши
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал Александров.Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России"."Еще одной причиной является нынешняя ситуация на восточной границе Украины", - говорится в сообщении также со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html
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владимир александров, сергей андреев (дипломат), россия, мид польши, польша, в мире