https://ria.ru/20210415/polsha-1728475467.html

МИД Польши вызвал посла России

МИД Польши вызвал посла России

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:33

2021-04-15T19:33

2021-04-15T22:57

владимир александров

сергей андреев (дипломат)

россия

мид польши

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151674/57/1516745717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_eb402091f5181bef1ccaec3af9b91d30.jpg

ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал Александров.Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России"."Еще одной причиной является нынешняя ситуация на восточной границе Украины", - говорится в сообщении также со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир александров, сергей андреев (дипломат), россия, мид польши, польша, в мире