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МИД Польши вызвал посла России
МИД Польши вызвал посла России
Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:33
2021-04-15T22:57
владимир александров
сергей андреев (дипломат)
россия
мид польши
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал Александров.Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России"."Еще одной причиной является нынешняя ситуация на восточной границе Украины", - говорится в сообщении также со ссылкой на источники.
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владимир александров, сергей андреев (дипломат), россия, мид польши, польша, в мире

МИД Польши вызвал посла России

19:33 15.04.2021 (обновлено: 22:57 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Варшаве
Посольство Российской Федерации в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
"Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал Александров.
Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России".
"Еще одной причиной является нынешняя ситуация на восточной границе Украины", - говорится в сообщении также со ссылкой на источники.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:10
МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
 
Владимир АлександровСергей Андреев (дипломат)РоссияМИД ПольшиПольшаВ мире
 
 
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