https://ria.ru/20210415/polety-1728462971.html
Источник сообщил о продлении запрета на полеты в Великобританию
Источник сообщил о продлении запрета на полеты в Великобританию
Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:23
2021-04-15T18:23
2021-04-15T18:23
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня", - сказал источник.Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса.
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РИА Новости
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