https://ria.ru/20210415/polety-1728462971.html

Источник сообщил о продлении запрета на полеты в Великобританию

Источник сообщил о продлении запрета на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:23

2021-04-15T18:23

2021-04-15T18:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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великобритания

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня", - сказал источник.Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса.

россия

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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