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Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T04:37
2021-04-15T11:08
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В центре Европейской России на протяжении текущей недели фиксировались рекорды тепла, аномалия от средних значений достигала десяти градусов, а абсолютные значения дневных температур превышали 20-градусную отметку.Ученый отметил, что главная характеристика атмосферы — ее нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. Однако он отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу

04:37 15.04.2021 (обновлено: 11:08 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В центре Европейской России на протяжении текущей недели фиксировались рекорды тепла, аномалия от средних значений достигала десяти градусов, а абсолютные значения дневных температур превышали 20-градусную отметку.

"Супертеплая погода в апреле — это просто эпизод <...> Эта погода никак негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью два-три-четыре дня — для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ею надо наслаждаться <...> Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди", — сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что главная характеристика атмосферы — ее нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. Однако он отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
00:35
В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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