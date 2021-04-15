https://ria.ru/20210415/pogoda-1728336977.html

Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу

Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу

Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:37

2021-04-15T04:37

2021-04-15T11:08

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В центре Европейской России на протяжении текущей недели фиксировались рекорды тепла, аномалия от средних значений достигала десяти градусов, а абсолютные значения дневных температур превышали 20-градусную отметку.Ученый отметил, что главная характеристика атмосферы — ее нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. Однако он отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.

https://ria.ru/20210415/pogoda-1728331916.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество