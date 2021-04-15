Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:37 15.04.2021 (обновлено: 11:08 15.04.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В центре Европейской России на протяжении текущей недели фиксировались рекорды тепла, аномалия от средних значений достигала десяти градусов, а абсолютные значения дневных температур превышали 20-градусную отметку.
"Супертеплая погода в апреле — это просто эпизод <...> Эта погода никак негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью два-три-четыре дня — для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ею надо наслаждаться <...> Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди", — сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что главная характеристика атмосферы — ее нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. Однако он отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.