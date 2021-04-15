На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Приморья, который подозревается в поджоге дома, где живет его бывшая сожительница и ее маленький ребенок, сообщает краевое УМВД РФ.
На прошлой неделе полиция сообщала, что ищет жителя города Артем, который подозревается в поджоге квартиры из-за неприязненных отношений. По данным МЧС, горели оконные рамы и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. УМВД сообщало, что никто не пострадал. Поджигатель с места происшествия скрылся.
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"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого правонарушителя. 33-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Мужчина рассказал, что накануне поругался с бывшей сожительницей и решил ей отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришел к дому, где проживает женщина с четырехлетним ребенком", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, он знал, что в квартире в это время никого нет. Злоумышленник облил бензином балконную дверь и поджег ее. Огнем оказались повреждены балконная дверь и фасад здания. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
"Возбуждено уголовное дело по… статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога", - сообщает полиция.
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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