https://ria.ru/20210415/podzhog-1728335096.html

На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри

На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри

Полиция возбудила уголовное дело на жителя Приморья, который подозревается в поджоге дома, где живет его бывшая сожительница и ее маленький ребенок, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T02:43

2021-04-15T02:43

2021-04-15T02:43

россия

умвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

артем

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Приморья, который подозревается в поджоге дома, где живет его бывшая сожительница и ее маленький ребенок, сообщает краевое УМВД РФ.На прошлой неделе полиция сообщала, что ищет жителя города Артем, который подозревается в поджоге квартиры из-за неприязненных отношений. По данным МЧС, горели оконные рамы и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. УМВД сообщало, что никто не пострадал. Поджигатель с места происшествия скрылся."Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого правонарушителя. 33-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Мужчина рассказал, что накануне поругался с бывшей сожительницей и решил ей отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришел к дому, где проживает женщина с четырехлетним ребенком", - говорится в сообщении.По словам задержанного, он знал, что в квартире в это время никого нет. Злоумышленник облил бензином балконную дверь и поджег ее. Огнем оказались повреждены балконная дверь и фасад здания. Ущерб составил 60 тысяч рублей.Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210413/manufaktura-1728045931.html

https://ria.ru/20210329/sosed-1603276530.html

россия

владивосток

артем

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, артем, приморский край, происшествия