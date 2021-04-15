https://ria.ru/20210415/podderzhka-1728383575.html
КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций
КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций
Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:48
2021-04-15T12:48
2021-04-15T12:48
корпорация мсп
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286221b900cb2580f2192cf665e2639b.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. "Дочка" Корпорации МСП, региональная лизинговая компания Ярославской области, предоставила калужскому ООО "МостоСтройИнжиниринг" поддержку на сумму 13,2 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение в лизинг установки для плазменной резки и двух обрабатывающих станков. Как ожидается, расширение парка оборудования позволит компании в намеченные сроки реализовать заказы в рамках проектов федерального значения и увеличить выручку за текущий год на 9,5 процента.Компания "МостоСтройИнжиниринг" выпускает различные виды вспомогательных конструкций для строительства мостов и монолитных объектов, а также изготавливает дорожные барьерные ограждения, дорожные и светодиодные знаки, кронштейны для метрополитена и иные изделия. Компания принимает участие в строительстве объектов в рамках проектов "Арктик СПГ", "Севморпуть", реконструкции третьего транспортного кольца в Москве и других.Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК: в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6 процентов годовых, для зарубежного – 8 процентов.
https://ria.ru/20210414/kredity-1728298354.html
https://ria.ru/20210412/msp-1727959732.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d75329a17a0dc44e76d623b32a170d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, калуга
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости
. Корпорация МСП
(КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.
"Дочка" Корпорации МСП, региональная лизинговая компания Ярославской области, предоставила калужскому ООО "МостоСтройИнжиниринг" поддержку на сумму 13,2 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение в лизинг установки для плазменной резки и двух обрабатывающих станков.
Как ожидается, расширение парка оборудования позволит компании в намеченные сроки реализовать заказы в рамках проектов федерального значения и увеличить выручку за текущий год на 9,5 процента.
"Сегодня все чаще можно увидеть, что компании малого и среднего бизнеса участвуют в реализации стратегически важных для страны проектов. То есть, компетенции команд и качество оказываемых услуг находятся на очень высоком уровне. Для входа в проекты таким предприятиям нужны дополнительные финансовые ресурсы. Корпорация МСП и дочерние общества всегда предлагают оптимальный вариант поддержки в каждом конкретном случае. Встраивание МСП в реализацию крупнейших проектов стимулирует их к интенсивному развитию, внедрению современных решений, созданию новых рабочих мест", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Компания "МостоСтройИнжиниринг" выпускает различные виды вспомогательных конструкций для строительства мостов и монолитных объектов, а также изготавливает дорожные барьерные ограждения, дорожные и светодиодные знаки, кронштейны для метрополитена и иные изделия. Компания принимает участие в строительстве объектов в рамках проектов "Арктик СПГ", "Севморпуть", реконструкции третьего транспортного кольца в Москве и других.
Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК: в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6 процентов годовых, для зарубежного – 8 процентов.