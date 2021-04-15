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КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций
КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций
Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:48
2021-04-15T12:48
корпорация мсп
калуга
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. "Дочка" Корпорации МСП, региональная лизинговая компания Ярославской области, предоставила калужскому ООО "МостоСтройИнжиниринг" поддержку на сумму 13,2 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение в лизинг установки для плазменной резки и двух обрабатывающих станков. Как ожидается, расширение парка оборудования позволит компании в намеченные сроки реализовать заказы в рамках проектов федерального значения и увеличить выручку за текущий год на 9,5 процента.Компания "МостоСтройИнжиниринг" выпускает различные виды вспомогательных конструкций для строительства мостов и монолитных объектов, а также изготавливает дорожные барьерные ограждения, дорожные и светодиодные знаки, кронштейны для метрополитена и иные изделия. Компания принимает участие в строительстве объектов в рамках проектов "Арктик СПГ", "Севморпуть", реконструкции третьего транспортного кольца в Москве и других.Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК: в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6 процентов годовых, для зарубежного – 8 процентов.
https://ria.ru/20210414/kredity-1728298354.html
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корпорация мсп, калуга

КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций

12:48 15.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.
"Дочка" Корпорации МСП, региональная лизинговая компания Ярославской области, предоставила калужскому ООО "МостоСтройИнжиниринг" поддержку на сумму 13,2 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение в лизинг установки для плазменной резки и двух обрабатывающих станков.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 18:20
Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП
Как ожидается, расширение парка оборудования позволит компании в намеченные сроки реализовать заказы в рамках проектов федерального значения и увеличить выручку за текущий год на 9,5 процента.
"Сегодня все чаще можно увидеть, что компании малого и среднего бизнеса участвуют в реализации стратегически важных для страны проектов. То есть, компетенции команд и качество оказываемых услуг находятся на очень высоком уровне. Для входа в проекты таким предприятиям нужны дополнительные финансовые ресурсы. Корпорация МСП и дочерние общества всегда предлагают оптимальный вариант поддержки в каждом конкретном случае. Встраивание МСП в реализацию крупнейших проектов стимулирует их к интенсивному развитию, внедрению современных решений, созданию новых рабочих мест", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Компания "МостоСтройИнжиниринг" выпускает различные виды вспомогательных конструкций для строительства мостов и монолитных объектов, а также изготавливает дорожные барьерные ограждения, дорожные и светодиодные знаки, кронштейны для метрополитена и иные изделия. Компания принимает участие в строительстве объектов в рамках проектов "Арктик СПГ", "Севморпуть", реконструкции третьего транспортного кольца в Москве и других.
Флаера МСП банка - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:41
Дочерняя структура Корпорации МСП поможет создать более 600 рабочих мест
Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК: в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6 процентов годовых, для зарубежного – 8 процентов.
 
Корпорация МСПКалуга
 
 
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