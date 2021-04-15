https://ria.ru/20210415/podderzhka-1728383575.html

КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций

КМСП поддержала калужского производителя строительных металлоконструкций

Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:48

2021-04-15T12:48

2021-04-15T12:48

корпорация мсп

калуга

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала строительной компании из Калуги финансовую поддержку на приобретение в лизинг нового современного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. "Дочка" Корпорации МСП, региональная лизинговая компания Ярославской области, предоставила калужскому ООО "МостоСтройИнжиниринг" поддержку на сумму 13,2 миллионов рублей. Полученные средства были направлены на приобретение в лизинг установки для плазменной резки и двух обрабатывающих станков. Как ожидается, расширение парка оборудования позволит компании в намеченные сроки реализовать заказы в рамках проектов федерального значения и увеличить выручку за текущий год на 9,5 процента.Компания "МостоСтройИнжиниринг" выпускает различные виды вспомогательных конструкций для строительства мостов и монолитных объектов, а также изготавливает дорожные барьерные ограждения, дорожные и светодиодные знаки, кронштейны для метрополитена и иные изделия. Компания принимает участие в строительстве объектов в рамках проектов "Арктик СПГ", "Севморпуть", реконструкции третьего транспортного кольца в Москве и других.Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК: в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6 процентов годовых, для зарубежного – 8 процентов.

https://ria.ru/20210414/kredity-1728298354.html

https://ria.ru/20210412/msp-1727959732.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, калуга