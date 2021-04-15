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Америке мат: болгар восхитила "идеально продуманная победа" Путина
Америке мат: болгар восхитила "идеально продуманная победа" Путина
Читатели болгарского портала Dir.bg обсудили разговор российского и американского президентов в комментариях к статье об "угрозах" Джо Байдена в адрес Владимира РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:25
2021-04-15T22:17
россия
мария захарова
черное море
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg обсудили разговор российского и американского президентов в комментариях к статье об "угрозах" Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Многие отметили, что попытка Вашингтона припугнуть Москву оказалась провальной."Америка становится смешнее. По-моему, Путин вовсе не напуган. Байден отказался отправлять корабли в Черное море — России удалось одержать победу. Все идеально продумано. Как в шахматах. И пока Америке мат", — высказался один из пользователей."То, что сделают от бессилия США, только сблизит Россию с Китаем. &lt;…&gt; А "союзники" США — не что иное, как беззубые пудели, которые тявкают, а укусить не могут. Не говоря уже о том, что некоторые из них (Германия, Франция) устали от США", — считает читатель."Я хочу видеть в Черном море туристические яхты и рыболовные суда, а не авианосцы и фрегаты", — посетовал пользователь."Хорошо, что Путин гораздо адекватнее Байдена", — подытожили в комментариях.На днях состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Американский президент пригласил российского коллегу на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения спектра вопросов между двумя странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона. Накануне стало известно о решении США отказаться от отправки двух кораблей через Босфор в Черное море. Глава МИД Турции Мевлют Чавушолу подтвердил, что американская сторона отменила проход эсминцев Roosevelt и Donald Cook, которые планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.Сегодня Белый дом объявил о введении новых санкций и высылке десяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала "неотвратимый" ответ Москвы на эти меры. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210415/ukaz-1728422537.html
https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html
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россия, мария захарова, черное море, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Америке мат: болгар восхитила "идеально продуманная победа" Путина

17:25 15.04.2021 (обновлено: 22:17 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg обсудили разговор российского и американского президентов в комментариях к статье об "угрозах" Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Многие отметили, что попытка Вашингтона припугнуть Москву оказалась провальной.
"Америка становится смешнее. По-моему, Путин вовсе не напуган. Байден отказался отправлять корабли в Черное море — России удалось одержать победу. Все идеально продумано. Как в шахматах. И пока Америке мат", — высказался один из пользователей.
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"То, что сделают от бессилия США, только сблизит Россию с Китаем. <…> А "союзники" США — не что иное, как беззубые пудели, которые тявкают, а укусить не могут. Не говоря уже о том, что некоторые из них (Германия, Франция) устали от США", — считает читатель.
"Я хочу видеть в Черном море туристические яхты и рыболовные суда, а не авианосцы и фрегаты", — посетовал пользователь.
"Хорошо, что Путин гораздо адекватнее Байдена", — подытожили в комментариях.
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На днях состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Американский президент пригласил российского коллегу на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения спектра вопросов между двумя странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона. Накануне стало известно о решении США отказаться от отправки двух кораблей через Босфор в Черное море. Глава МИД Турции Мевлют Чавушолу подтвердил, что американская сторона отменила проход эсминцев Roosevelt и Donald Cook, которые планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Сегодня Белый дом объявил о введении новых санкций и высылке десяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала "неотвратимый" ответ Москвы на эти меры.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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