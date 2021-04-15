СУЭК победила в конкурсе РСПП

"В год пандемии мы всей компанией учились работать в этой новой реальности, и нам это удалось. Чтобы сохранить стабильность и надежность энергоснабжения, численность и здоровье трудовых коллективов, СУЭК форсировано начала внедрять новые подходы – от развития инвестиций, социального партнерства с территориями, до крупных проектов диджитализации и создания условий для удаленной работы сотрудников. Благодаря новым подходам мы продолжили производить, не остановили производственный процесс ни в одном из наших подразделений, не "свернули" ни один инвестиционный проект", - сказал генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.