СУЭК победила в конкурсе РСПП
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020" сразу в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба компании.
СУЭК, в частности, победила в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития", в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
"В год пандемии мы всей компанией учились работать в этой новой реальности, и нам это удалось. Чтобы сохранить стабильность и надежность энергоснабжения, численность и здоровье трудовых коллективов, СУЭК форсировано начала внедрять новые подходы – от развития инвестиций, социального партнерства с территориями, до крупных проектов диджитализации и создания условий для удаленной работы сотрудников. Благодаря новым подходам мы продолжили производить, не остановили производственный процесс ни в одном из наших подразделений, не "свернули" ни один инвестиционный проект", - сказал генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.
Пресс-служба отмечает, что в одном из самых авторитетных конкурсов России приняли участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, присланных на конкурс.
СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".