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СУЭК победила в конкурсе РСПП
СУЭК победила в конкурсе РСПП
Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:48
2021-04-15T16:48
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россия
российский союз промышленников и предпринимателей
сибирская угольная энергетическая компания
экономика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020" сразу в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба компании. СУЭК, в частности, победила в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития", в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".Пресс-служба отмечает, что в одном из самых авторитетных конкурсов России приняли участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, присланных на конкурс. СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания, экономика

СУЭК победила в конкурсе РСПП

16:48 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020" сразу в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба компании.
СУЭК, в частности, победила в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития", в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
"В год пандемии мы всей компанией учились работать в этой новой реальности, и нам это удалось. Чтобы сохранить стабильность и надежность энергоснабжения, численность и здоровье трудовых коллективов, СУЭК форсировано начала внедрять новые подходы – от развития инвестиций, социального партнерства с территориями, до крупных проектов диджитализации и создания условий для удаленной работы сотрудников. Благодаря новым подходам мы продолжили производить, не остановили производственный процесс ни в одном из наших подразделений, не "свернули" ни один инвестиционный проект", - сказал генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.
Пресс-служба отмечает, что в одном из самых авторитетных конкурсов России приняли участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, присланных на конкурс.
СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".
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