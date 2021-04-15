https://ria.ru/20210415/perepalka-1728489054.html

Выступление глав МИД Турции и Греции закончилось публичной перепалкой

Выступление глав МИД Турции и Греции закончилось публичной перепалкой

Выступление с совместным заявлением после переговоров в Анкаре министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса закончилось публичной РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T21:16

2021-04-15T21:16

2021-04-15T22:51

никос дендиас

мевлют чавушоглу

греция

турция

в мире

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АНКАРА/АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Выступление с совместным заявлением после переговоров в Анкаре министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса закончилось публичной перепалкой, но после нее министры, смеясь, отправились на ужин.Дендиас находится в Турции с визитом, в ходе которого он провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и Чавушоглу.В своем выступлении Дендиас заявил, что в Греции нет турецкого меньшинства, а есть лишь мусульманское меньшинство. Он сказал, что Турция нарушает суверенные права Греции, а отношения осложняет угроза войны, когда Греция говорит о реализации своих суверенных прав, проистекающих из международного права.По его словам, Турция ведет свою деятельность по разведке месторождений углеводородов в Средиземном море в рамках международного права.Дендиас в ответ заявил, что позиция Греции по Эгейскому морю известна и ясна. Он заявил о сотнях нарушений греческого воздушного пространства."Что касается турецкого меньшинства - это записано в Лозаннском договоре. Хочет этого Турция или нет, но Лозаннский договор действует", - сказал он."Предлагаю не переходить к нескончаемому спору", - сказал Дендиас.Чавушоглу заявил, что если Греция говорит о Лозаннском договоре, то должна провести демилитаризацию островов, и отметил, что Турция не признала 10-мильное воздушное пространство Греции."Если мы продолжим дальше выяснять здесь отношения, мы не успеем на ужин", - добавил Чавушоглу, после чего они с Дендиасом, смеясь, закончили пресс-конференцию.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция вела также исследования возле Кипра. Греция на всех международных встречах поднимает вопрос о действиях Турции.

https://ria.ru/20201208/turagent-1588307626.html

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589233937.html

https://ria.ru/20210413/diplomatiya-1727958348.html

греция

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никос дендиас, мевлют чавушоглу, греция, турция, в мире