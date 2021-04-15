Выступление глав МИД Турции и Греции закончилось публичной перепалкой
21:16 15.04.2021 (обновлено: 22:51 15.04.2021)
© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время встречи в Анкаре
АНКАРА/АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Выступление с совместным заявлением после переговоров в Анкаре министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса закончилось публичной перепалкой, но после нее министры, смеясь, отправились на ужин.
Дендиас находится в Турции с визитом, в ходе которого он провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и Чавушоглу.
В своем выступлении Дендиас заявил, что в Греции нет турецкого меньшинства, а есть лишь мусульманское меньшинство. Он сказал, что Турция нарушает суверенные права Греции, а отношения осложняет угроза войны, когда Греция говорит о реализации своих суверенных прав, проистекающих из международного права.
"Я в своей речи не делал никаких обвинительных заявлений против Греции. Но он (Дендиас – ред.) сказал, что мы нарушаем суверенитет Греции. Мы такие заявления принять не можем. Наши действия направлены на защиту прав турок-киприотов и турецкого меньшинства в Греции. Говорить турецкому меньшинству: "Вы не турки, а только мусульмане", - это бесчеловечно", - сказал турецкий министр.
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По его словам, Турция ведет свою деятельность по разведке месторождений углеводородов в Средиземном море в рамках международного права.
Дендиас в ответ заявил, что позиция Греции по Эгейскому морю известна и ясна. Он заявил о сотнях нарушений греческого воздушного пространства.
"Что касается турецкого меньшинства - это записано в Лозаннском договоре. Хочет этого Турция или нет, но Лозаннский договор действует", - сказал он.
"Турция постоянно нарушает международное право. После февраля и марта 2020 года (когда тысячи мигрантов пытались прорваться через границу в Грецию – ред.) Турция не может поучать Грецию", - отметил он.
"Предлагаю не переходить к нескончаемому спору", - сказал Дендиас.
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Чавушоглу заявил, что если Греция говорит о Лозаннском договоре, то должна провести демилитаризацию островов, и отметил, что Турция не признала 10-мильное воздушное пространство Греции.
"Если мы продолжим дальше выяснять здесь отношения, мы не успеем на ужин", - добавил Чавушоглу, после чего они с Дендиасом, смеясь, закончили пресс-конференцию.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция вела также исследования возле Кипра. Греция на всех международных встречах поднимает вопрос о действиях Турции.
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