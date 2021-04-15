https://ria.ru/20210415/pentagon-1728476087.html

СМИ узнали причину отказа Пентагона отправить корабли в Черное море

СМИ узнали причину отказа Пентагона отправить корабли в Черное море

Пентагон отказался от планов направлять корабли в Черное море на этой неделе ввиду опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной, пишет газета... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:36

2021-04-15T19:36

2021-04-15T22:05

джон кирби

мевлют чавушоглу

монтре

вашингтон (город)

сша

в мире

черное море

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пентагон отказался от планов направлять корабли в Черное море на этой неделе ввиду опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной, пишет газета Politico со ссылкой на источники.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. Это эсминцы Roosevelt и Donald Cook. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.По словам неназванным американских чиновников, власти США решили не отправлять эсминцы в Черное море, чтобы "избежать ненужной эскалации ситуации". Источник газеты отмечает, что проход кораблей был отменен по множеству причин, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву".В четверг стало известно, что турецкие власти были уведомлены об отмене прохода кораблей США. Как позже подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но "если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня".

https://ria.ru/20210323/nato-1602555032.html

монтре

вашингтон (город)

сша

черное море

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джон кирби, мевлют чавушоглу, монтре, вашингтон (город), сша, в мире, черное море, министерство обороны сша