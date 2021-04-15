https://ria.ru/20210415/pekin-1728416142.html

В Пекине создадут зону для развития интеллектуальных транспортных средств

В Пекине создадут зону для развития интеллектуальных транспортных средств

Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV). РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:04

2021-04-15T15:04

2021-04-15T15:04

россия-китай: главное

пекин

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150030/48/1500304844_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_0433cd00db0451a2dcde04e5f9c0cbec.jpg

МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV).Согласно плану, территория площадью 225 квадратных километров в Ичжуане, в районе нового международного аэропорта "Дасин" и шесть участков скоростных автострад на юге Пекина будут служить пилотной зоной реализации политики развития ICV.Это первая в Китае пилотная зона, предназначенная для осуществления на практике комплекса административных мер в области ICV, включающих дорожные испытания, демонстрационное применение, коммерческую эксплуатацию и строительство придорожной инфраструктуры.Нововведение также коснется правил дорожного движения и управления движением беспилотных автомобилей на дорогах.В настоящее время в Пекине насчитывается 200 участков дорог общего пользования, открытых для тестирования беспилотных транспортных средств, общей протяженностью 699,6 километра. При этом совокупный пробег в ходе испытаний указанных автомобилей на безопасность превысил 2,7 миллиона километров.Ожидается, что разработка плана создания пилотной зоны будет способствовать продвижению новых технологий, сопутствующей продукции и моделей в области ICV.

https://ria.ru/20210414/torgovlya-1728283670.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, технологии