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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210415/pekin-1728416142.html
В Пекине создадут зону для развития интеллектуальных транспортных средств
В Пекине создадут зону для развития интеллектуальных транспортных средств
Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV). РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:04
2021-04-15T15:04
россия-китай: главное
пекин
китай
технологии
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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV).Согласно плану, территория площадью 225 квадратных километров в Ичжуане, в районе нового международного аэропорта "Дасин" и шесть участков скоростных автострад на юге Пекина будут служить пилотной зоной реализации политики развития ICV.Это первая в Китае пилотная зона, предназначенная для осуществления на практике комплекса административных мер в области ICV, включающих дорожные испытания, демонстрационное применение, коммерческую эксплуатацию и строительство придорожной инфраструктуры.Нововведение также коснется правил дорожного движения и управления движением беспилотных автомобилей на дорогах.В настоящее время в Пекине насчитывается 200 участков дорог общего пользования, открытых для тестирования беспилотных транспортных средств, общей протяженностью 699,6 километра. При этом совокупный пробег в ходе испытаний указанных автомобилей на безопасность превысил 2,7 миллиона километров.Ожидается, что разработка плана создания пилотной зоны будет способствовать продвижению новых технологий, сопутствующей продукции и моделей в области ICV.
https://ria.ru/20210414/torgovlya-1728283670.html
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пекин, китай, технологии

В Пекине создадут зону для развития интеллектуальных транспортных средств

15:04 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV).
Согласно плану, территория площадью 225 квадратных километров в Ичжуане, в районе нового международного аэропорта "Дасин" и шесть участков скоростных автострад на юге Пекина будут служить пилотной зоной реализации политики развития ICV.
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Это первая в Китае пилотная зона, предназначенная для осуществления на практике комплекса административных мер в области ICV, включающих дорожные испытания, демонстрационное применение, коммерческую эксплуатацию и строительство придорожной инфраструктуры.
Нововведение также коснется правил дорожного движения и управления движением беспилотных автомобилей на дорогах.
В настоящее время в Пекине насчитывается 200 участков дорог общего пользования, открытых для тестирования беспилотных транспортных средств, общей протяженностью 699,6 километра. При этом совокупный пробег в ходе испытаний указанных автомобилей на безопасность превысил 2,7 миллиона километров.
Ожидается, что разработка плана создания пилотной зоны будет способствовать продвижению новых технологий, сопутствующей продукции и моделей в области ICV.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинКитайТехнологии
 
 
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