https://ria.ru/20210415/parad-1728465226.html

Казаки готовятся к параду Победы 9 Мая

Казаки готовятся к параду Победы 9 Мая

Казаки Кубанского войска и Всевеликого войска Донского проводят подготовку к параду Победы 9 Мая на Красной площади. Представители двух пеших парадных расчетов... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:35

2021-04-15T18:35

2021-04-15T18:35

российское казачество

российское казачество

россия

николай долуда

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Казаки Кубанского войска и Всевеликого войска Донского проводят подготовку к параду Победы 9 Мая на Красной площади. Представители двух пеших парадных расчетов по 105 человек от каждого войска пройдут по брусчатке в торжественный день. Возглавит шествие на параде атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда."Ради такого значимого события многие взрослые казаки взяли отпуска на период подготовки к параду, а молодые казаки продолжают учиться дистанционно. Все участники соблюдают строгие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. На параде не будет людей, которые не переболели или не прошли курс вакцинирования", – сообщили в пресс-службе ВсКО.Казаки вместе с парадными расчетами различных родов войск и формирований РФ три раза в неделю участвуют в репетиции парада на площадке подмосковного полигона в Алабине. Эта площадка по размеру точно повторяет Красную площадь. Тренировки на плацу воинской части проходят два раза в день."После каждой репетиции казаки разбирают недочеты и совершенствуют строевой шаг. Занимается организацией подготовки парадных расчетов казаков заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов", – отметили в пресс-службе ВсКО.Репетиция парада собрала участников разных возрастов – от 19 до 59 лет. Казаки приехали из всех районов, на территории которых располагаются Кубанское войско и Всевеликое войско Донское, – Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей."Я ехал на подготовку к параду с удовольствием и очень горжусь тем, что мне выпала такая честь. Принимаю участие в параде второй раз, первый был в прошлом году. Это значимое для меня и казаков событие, мы горды тем, что представляем казачество Дона и всей России на параде Победы, как и наши предки-казаки 76 лет назад", – рассказал донской казак из Батайска подъесаул Михаил Гранкин.Атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Виктор Светличный прибыл на подготовку к параду вместе с сыном Артемом. В свои 19 лет Артем отслужил срочную службу в мотострелковых войсках и учится в профильном казачьем техникуме. "Я предложил сыну поучаствовать в параде, он с большой радостью это воспринял, но и с большой ответственностью. Опыта подобного не было, как и у многих казаков. Но сила воли и желание пройти по брусчатке Красной площади движет казаками, они стараются. Наши дети разделяют с нами не только рядовые тяготы казачьей жизни, но и участвуют в таких исторически важных мероприятиях в масштабе всей страны", – отметил Виктор Светличный.Во время пребывания в Подмосковье донские и кубанские казаки не только чеканят строевой шаг. В свободные от тренировок часы они успевают смотреть фильмы, плести нагайки, заниматься резьбой по дереву, петь под гитару казачьи песни и совершенствовать умение фланкировать.

https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html

https://ria.ru/20210202/drony-1595691597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, николай долуда