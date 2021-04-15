В Нижневартовске нашли озеро с кислотно-зеленой водой
12:33 15.04.2021 (обновлено: 13:25 15.04.2021)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр - РИА Новости. Специалисты изучают пробы из небольшого озера в районе промышленной зоны Нижневартовска (ХМАО), вода в котором перекрасилась в зеленый цвет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее местный телеканал "Мегаполис" сообщил, что в районы промзоны в Нижневартовске обнаружено "озерцо с кислотно-зеленой водой". Кроме того, СМИ уточнило, что рядом с водоемом лежат "мертвые щенки".
По данным властей, озеро - скопление талых вод, оно не сообщается с другими водоемами. Специалисты муниципального управления по природопользованию и экологии провели обследование указанной территории. В мэрии пояснили, что пробы воды отобраны и переданы в лабораторию на предмет выявления токсических веществ.
"Вода имеет светло-зеленый оттенок предположительно из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Данные красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужная пленка или иные признаки загрязнения горюче-смазочными материалами отсутствуют", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что источник загрязнения устанавливается. Что касается останков животных, то по данному факту составлен акт обследования, информацию передадут в ветслужбу Югры для дальнейшего обследования, добавили в мэрии.