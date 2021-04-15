https://ria.ru/20210415/ozero-1728380591.html

В Нижневартовске нашли озеро с кислотно-зеленой водой

В Нижневартовске нашли озеро с кислотно-зеленой водой

Специалисты изучают пробы из небольшого озера в районе промышленной зоны Нижневартовска (ХМАО), вода в котором перекрасилась в зеленый цвет, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:33

2021-04-15T12:33

2021-04-15T13:25

россия

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр - РИА Новости. Специалисты изучают пробы из небольшого озера в районе промышленной зоны Нижневартовска (ХМАО), вода в котором перекрасилась в зеленый цвет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее местный телеканал "Мегаполис" сообщил, что в районы промзоны в Нижневартовске обнаружено "озерцо с кислотно-зеленой водой". Кроме того, СМИ уточнило, что рядом с водоемом лежат "мертвые щенки".По данным властей, озеро - скопление талых вод, оно не сообщается с другими водоемами. Специалисты муниципального управления по природопользованию и экологии провели обследование указанной территории. В мэрии пояснили, что пробы воды отобраны и переданы в лабораторию на предмет выявления токсических веществ.Собеседник агентства подчеркнул, что источник загрязнения устанавливается. Что касается останков животных, то по данному факту составлен акт обследования, информацию передадут в ветслужбу Югры для дальнейшего обследования, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20210209/voda-1596599740.html

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нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижневартовск, происшествия