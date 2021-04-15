https://ria.ru/20210415/otmena-1728358602.html

Глава МИД Турции рассказал об отмене прохода кораблей США в Черное море

Глава МИД Турции рассказал об отмене прохода кораблей США в Черное море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море, о чем ранее рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:41

2021-04-15T10:41

2021-04-15T11:56

джон кирби

мевлют чавушоглу

черное море

министерство обороны сша

турция

монтре

вашингтон (город)

сша

в мире

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АНКАРА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море, о чем ранее рассказал РИА Новости источник в том же ведомстве.Речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook, которые, как сообщалось, планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.Если в течение трех дней корабли не пройдут, им снова нужно будет делать уведомление, добавил он.Также Чавушоглу рассказал, что за последнее время США направили 14 таких документов, пять из них потом отменили.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html

черное море

турция

монтре

вашингтон (город)

сша

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джон кирби, мевлют чавушоглу, черное море, министерство обороны сша, турция, монтре, вашингтон (город), сша, в мире