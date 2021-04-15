Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/otmena-1728358602.html
Глава МИД Турции рассказал об отмене прохода кораблей США в Черное море
Глава МИД Турции рассказал об отмене прохода кораблей США в Черное море
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море, о чем ранее рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:41
2021-04-15T11:56
джон кирби
мевлют чавушоглу
черное море
министерство обороны сша
турция
монтре
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f19c1efcf1fc75f8c714000a75d8237.jpg
АНКАРА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море, о чем ранее рассказал РИА Новости источник в том же ведомстве.Речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook, которые, как сообщалось, планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.Если в течение трех дней корабли не пройдут, им снова нужно будет делать уведомление, добавил он.Также Чавушоглу рассказал, что за последнее время США направили 14 таких документов, пять из них потом отменили.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html
черное море
турция
монтре
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fca5f2b02ce1f2ef3ad578034dc8555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон кирби, мевлют чавушоглу, черное море, министерство обороны сша, турция, монтре, вашингтон (город), сша, в мире

Глава МИД Турции рассказал об отмене прохода кораблей США в Черное море

10:41 15.04.2021 (обновлено: 11:56 15.04.2021)
 
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент"
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море, о чем ранее рассказал РИА Новости источник в том же ведомстве.
Речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook, которые, как сообщалось, планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.

"Нам устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли <...>", — пояснил дипломат в эфире телеканала NTV.

Если в течение трех дней корабли не пройдут, им снова нужно будет делать уведомление, добавил он.
Также Чавушоглу рассказал, что за последнее время США направили 14 таких документов, пять из них потом отменили.
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 13:58
В Турции осудили письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
 
Джон КирбиМевлют ЧавушоглуЧерное мореМинистерство обороны СШАТурцияМонтреВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Лента новостейМолния