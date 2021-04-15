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Мясников назвал частую ошибку при головной боли
Мясников назвал частую ошибку при головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T05:15
2021-04-15T05:15
2021-04-15T11:51
медицина
александр мясников (врач)
россия
боль
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения.По его словам, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. Это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, уточнил врач.Медик отметил, что антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессии.
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медицина, александр мясников (врач), россия, боль, здоровье, общество