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Мясников назвал частую ошибку при головной боли

Мясников назвал частую ошибку при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T05:15

2021-04-15T05:15

2021-04-15T11:51

медицина

александр мясников (врач)

россия

боль

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения.По его словам, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. Это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, уточнил врач.Медик отметил, что антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессии.

https://ria.ru/20210211/bol-1596925243.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, александр мясников (врач), россия, боль, здоровье, общество