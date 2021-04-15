https://ria.ru/20210415/onkolog-1728474832.html
Онколог рассказал, как приготовление продуктов влияет на развитие рака
Онколог рассказал, как приготовление продуктов влияет на развитие рака
Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом предупредил россиян о том, что некоторые типы обработки продуктов могут привести к развитию рака. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:34
2021-04-15T19:34
2021-04-15T22:08
михаил мяснянкин
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом предупредил россиян о том, что некоторые типы обработки продуктов могут привести к развитию рака. По словам медика, риск болезни увеличивают не конкретные продукты, а способ их приготовления. Мяснянкин объяснил, что при жарке мяса на подсолнечном масле, например, в еде появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в области пищеварительной системы, подчеркнул он. Для предотвращения развития рака врач порекомендовал также воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, в котором, по его мнению, зашкаливает количество канцерогенов. "Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов", — порекомендовал Мяснянкин.Он добавил, что продукты, в составе которых много жира, калорий, сахара, могут вызывать сопутствующие патологии, которые осложняют организму борьбу с онкологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html
https://ria.ru/20210328/rak-1603171412.html
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михаил мяснянкин, здоровье, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости
. Онколог Михаил Мяснянкин
в беседе с Пятым каналом
предупредил россиян о том, что некоторые типы обработки продуктов могут привести к развитию рака.
По словам медика, риск болезни увеличивают не конкретные продукты, а способ их приготовления.
Мяснянкин объяснил, что при жарке мяса на подсолнечном масле, например, в еде появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в области пищеварительной системы, подчеркнул он.
Для предотвращения развития рака врач порекомендовал также воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, в котором, по его мнению, зашкаливает количество канцерогенов.
"Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов", — порекомендовал Мяснянкин.
Он добавил, что продукты, в составе которых много жира, калорий, сахара, могут вызывать сопутствующие патологии, которые осложняют организму борьбу с онкологическими заболеваниями.