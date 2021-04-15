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ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми
ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми
Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:25
2021-04-15T11:35
россия
омон россии
заринск
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Ранее в соцсетях рассказали, что в квартиру жительницы Заринска позвонили стражи порядка и потребовали открыть дверь для обыска. Дома находились дети, и она вызвала местную полицию. ОМОН срезал дверь болгаркой, ворвался в жилье и перепугал детей, но оказалось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу. Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли, негодуют горожане."Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение", - рассказали в СУСК.
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россия, омон россии, заринск, алтайский край, происшествия

ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми

11:25 15.04.2021 (обновлено: 11:35 15.04.2021)
 
© Фото : @gazetazar_nashgorod/InstagramВзломанная дверь квартиры жительницы Заринска
Взломанная дверь квартиры жительницы Заринска - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : @gazetazar_nashgorod/Instagram
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.
Ранее в соцсетях рассказали, что в квартиру жительницы Заринска позвонили стражи порядка и потребовали открыть дверь для обыска. Дома находились дети, и она вызвала местную полицию. ОМОН срезал дверь болгаркой, ворвался в жилье и перепугал детей, но оказалось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу. Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли, негодуют горожане.
© Фото : @gazetazar_nashgorod/InstagramВзломанная дверь квартиры жительницы Заринска
Взломанная дверь квартиры жительницы Заринска - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : @gazetazar_nashgorod/Instagram
Взломанная дверь квартиры жительницы Заринска
"Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение", - рассказали в СУСК.
 
РоссияОМОН РоссииЗаринскАлтайский крайПроисшествия
 
 
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