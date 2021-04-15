https://ria.ru/20210415/omon-1728365734.html

ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми

ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми

Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:25

2021-04-15T11:25

2021-04-15T11:35

россия

омон россии

заринск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Ранее в соцсетях рассказали, что в квартиру жительницы Заринска позвонили стражи порядка и потребовали открыть дверь для обыска. Дома находились дети, и она вызвала местную полицию. ОМОН срезал дверь болгаркой, ворвался в жилье и перепугал детей, но оказалось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу. Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли, негодуют горожане."Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение", - рассказали в СУСК.

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алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омон россии, заринск, алтайский край, происшествия