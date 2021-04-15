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Туризм
https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html
Очереди у офиса Turkish Airlines в Москве попали на видео
Очереди у офиса Turkish Airlines в Москве попали на видео
Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры с очередями у офиса Turkish Airlines. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:56
2021-04-15T21:44
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
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туризм
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры с очередями у офиса Turkish Airlines.Как сообщал корреспондент РИА Новости, сейчас обменять свои билеты в Турцию хотят около сотни человек. Некоторые из них заявили, что стоят в очереди уже более пяти часов.К собравшимся вышел сотрудник компании и сообщил, что рабочий день окончен и им нужно приходить завтра.Накануне представитель Turkish Airlines заявил РИА Новости, что россиянам, забронировавшим билеты на отмененные рейсы с 15 апреля по 1 июня, вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию. По словам собеседника агентства, процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
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Люди стоят в очереди у офиса Turkish Airlines в Москве
Около сотни человек стоят у офиса Turkish Airlines, чтобы поменять билеты в Турцию после того как РФ ограничила с ней авиасообщение, некоторые люди стоят в очереди по пять часов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, туристы, turkish airlines, москва, турция, соцсети, общество

Очереди у офиса Turkish Airlines в Москве попали на видео

17:56 15.04.2021 (обновлено: 21:44 15.04.2021)
 
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры с очередями у офиса Turkish Airlines.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, сейчас обменять свои билеты в Турцию хотят около сотни человек. Некоторые из них заявили, что стоят в очереди уже более пяти часов.
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Накануне представитель Turkish Airlines заявил РИА Новости, что россиянам, забронировавшим билеты на отмененные рейсы с 15 апреля по 1 июня, вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию. По словам собеседника агентства, процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
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