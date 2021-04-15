https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html

Очереди у офиса Turkish Airlines в Москве попали на видео

Очереди у офиса Turkish Airlines в Москве попали на видео

Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры с очередями у офиса Turkish Airlines. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:56

2021-04-15T17:56

2021-04-15T21:44

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры с очередями у офиса Turkish Airlines.Как сообщал корреспондент РИА Новости, сейчас обменять свои билеты в Турцию хотят около сотни человек. Некоторые из них заявили, что стоят в очереди уже более пяти часов.К собравшимся вышел сотрудник компании и сообщил, что рабочий день окончен и им нужно приходить завтра.Накануне представитель Turkish Airlines заявил РИА Новости, что россиянам, забронировавшим билеты на отмененные рейсы с 15 апреля по 1 июня, вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию. По словам собеседника агентства, процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.

https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Люди стоят в очереди у офиса Turkish Airlines в Москве Около сотни человек стоят у офиса Turkish Airlines, чтобы поменять билеты в Турцию после того как РФ ограничила с ней авиасообщение, некоторые люди стоят в очереди по пять часов. 2021-04-15T17:56 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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